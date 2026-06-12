Złoty chłopak, odcinek 310: Poturbowana Aysen planuje zemstę na Sunie. Abidin zdoła ochronić ciężarną żonę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-12 11:29

W rezydencji Korhanów robi się gorąco! Upadek ze schodów pociągnie za sobą poważne konsekwencje, a Wielka Pani zatuszuje całą sprawę. Suna z Abidinem chcą wyjechać z kraju. Co jeszcze przyniesie 310. odcinek "Złotego chłopaka", który widzowie obejrzą 11 czerwca?

W 309. odcinku doszło do poważnej awantury między Suną a Aysen. Napięcie między kobietami rosło od pewnego czasu, jednak nikt nie zakładał tak dramatycznego finału. Zazdrosna Aysen postanowiła szantażować Sunę, grożąc, że ujawni wszystkie jej sekrety oraz prawdę o sytuacji z Feritem. Suna nie pozwoliła na takie traktowanie, co doprowadziło do ostrego starcia na korytarzu. Całemu zajściu przyglądała się zszokowana Seyran. Szybko doszło do rękoczynów i wtedy Aysen straciła równowagę, po czym spadła z wysokich schodów, tracąc przytomność.

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Złoty chłopak odcinek 310: Wielka Pani wkracza do akcji

Po tragicznym wypadku Wielka Pani bierze sprawy w swoje ręce. Kobieta zakazuje wzywania odpowiednich służb. Za wszelką cenę nie chce dopuścić do wszczęcia oficjalnego dochodzenia, które sprawiłoby, że Suna miałaby ogromne problemy z prawem.

Złoty chłopak odcinek 310: Suna i Abidin planują ucieczkę

Przerażona i wstrząśnięta Suna, wspólnie z Abidinem, zabiera ranną kobietę do samochodu i zawozi do najbliższego szpitala. To wydarzenie uświadamia jej, że sprawy zaszły za daleko. Kobieta podejmuje decyzję o powrocie do męża i natychmiastowej, trwałej ucieczce z kraju. Pragnie zabrać swoje dziecko i rozpocząć nowe życie z dala od tragicznych wydarzeń.

Złoty chłopak odcinek 310: Aysen oskarża Sunę

Po wielu godzinach Aysen w końcu odzyskuje przytomność. Kobieta nie zamierza jednak milczeć. Kiedy zostaje sama z Abidinem w sali, oskarża Sunę o to, że ta celowo zepchnęła ją ze schodów. Aysen planuje zemstę i chce wymierzyć sprawiedliwość.

Złoty chłopak odc. 310
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Złoty chłopak - gdzie i kiedy oglądać?

Turecki serial "Złoty chłopak" emitowany jest na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 310. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku.

Złoty chłopak - obsada tureckiego hitu

W serialu grają:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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