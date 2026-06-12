W 309. odcinku doszło do poważnej awantury między Suną a Aysen. Napięcie między kobietami rosło od pewnego czasu, jednak nikt nie zakładał tak dramatycznego finału. Zazdrosna Aysen postanowiła szantażować Sunę, grożąc, że ujawni wszystkie jej sekrety oraz prawdę o sytuacji z Feritem. Suna nie pozwoliła na takie traktowanie, co doprowadziło do ostrego starcia na korytarzu. Całemu zajściu przyglądała się zszokowana Seyran. Szybko doszło do rękoczynów i wtedy Aysen straciła równowagę, po czym spadła z wysokich schodów, tracąc przytomność.

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Złoty chłopak odcinek 310: Wielka Pani wkracza do akcji

Po tragicznym wypadku Wielka Pani bierze sprawy w swoje ręce. Kobieta zakazuje wzywania odpowiednich służb. Za wszelką cenę nie chce dopuścić do wszczęcia oficjalnego dochodzenia, które sprawiłoby, że Suna miałaby ogromne problemy z prawem.

Złoty chłopak odcinek 310: Suna i Abidin planują ucieczkę

Przerażona i wstrząśnięta Suna, wspólnie z Abidinem, zabiera ranną kobietę do samochodu i zawozi do najbliższego szpitala. To wydarzenie uświadamia jej, że sprawy zaszły za daleko. Kobieta podejmuje decyzję o powrocie do męża i natychmiastowej, trwałej ucieczce z kraju. Pragnie zabrać swoje dziecko i rozpocząć nowe życie z dala od tragicznych wydarzeń.

Złoty chłopak odcinek 310: Aysen oskarża Sunę

Po wielu godzinach Aysen w końcu odzyskuje przytomność. Kobieta nie zamierza jednak milczeć. Kiedy zostaje sama z Abidinem w sali, oskarża Sunę o to, że ta celowo zepchnęła ją ze schodów. Aysen planuje zemstę i chce wymierzyć sprawiedliwość.

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Złoty chłopak - gdzie i kiedy oglądać?

Turecki serial "Złoty chłopak" emitowany jest na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 310. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku.

Złoty chłopak - obsada tureckiego hitu

W serialu grają:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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