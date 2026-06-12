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W 309. odcinku doszło do poważnej awantury między Suną a Aysen. Napięcie między kobietami rosło od pewnego czasu, jednak nikt nie zakładał tak dramatycznego finału. Zazdrosna Aysen postanowiła szantażować Sunę, grożąc, że ujawni wszystkie jej sekrety oraz prawdę o sytuacji z Feritem. Suna nie pozwoliła na takie traktowanie, co doprowadziło do ostrego starcia na korytarzu. Całemu zajściu przyglądała się zszokowana Seyran. Szybko doszło do rękoczynów i wtedy Aysen straciła równowagę, po czym spadła z wysokich schodów, tracąc przytomność.
Złoty chłopak odcinek 310: Wielka Pani wkracza do akcji
Po tragicznym wypadku Wielka Pani bierze sprawy w swoje ręce. Kobieta zakazuje wzywania odpowiednich służb. Za wszelką cenę nie chce dopuścić do wszczęcia oficjalnego dochodzenia, które sprawiłoby, że Suna miałaby ogromne problemy z prawem.
Złoty chłopak odcinek 310: Suna i Abidin planują ucieczkę
Przerażona i wstrząśnięta Suna, wspólnie z Abidinem, zabiera ranną kobietę do samochodu i zawozi do najbliższego szpitala. To wydarzenie uświadamia jej, że sprawy zaszły za daleko. Kobieta podejmuje decyzję o powrocie do męża i natychmiastowej, trwałej ucieczce z kraju. Pragnie zabrać swoje dziecko i rozpocząć nowe życie z dala od tragicznych wydarzeń.
Złoty chłopak odcinek 310: Aysen oskarża Sunę
Po wielu godzinach Aysen w końcu odzyskuje przytomność. Kobieta nie zamierza jednak milczeć. Kiedy zostaje sama z Abidinem w sali, oskarża Sunę o to, że ta celowo zepchnęła ją ze schodów. Aysen planuje zemstę i chce wymierzyć sprawiedliwość.
Złoty chłopak - gdzie i kiedy oglądać?
Turecki serial "Złoty chłopak" emitowany jest na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Emisja 310. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 11 czerwca 2026 roku.
Złoty chłopak - obsada tureckiego hitu
W serialu grają:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet