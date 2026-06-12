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Zaledwie kilkanaście odcinków temu między Suną a zazdrosną Aysen doszło do niezwykle groźnej kłótni. Aysen od dawna przygotowywała intrygę i w końcu spróbowała szantażować rywalkę grożąc wyjawieniem wszystkich jej tajemnic, zwłaszcza skomplikowanych relacji z Feritem. Suna nie dała się jednak zastraszyć, a całe to starcie przerodziło się w agresywną szarpaninę na oczach Seyran. W trakcie bójki na korytarzu Aysen straciła oparcie i spadła z wysokości, tracąc w efekcie przytomność.
Już w poprzednim epizodzie sprawy wymknęły się spod kontroli, ale do akcji włączyła się Wielka Pani, która bezwzględnie zakazała kontaktowania się ze służbami ratunkowymi. Za wszelką cenę chciała uniknąć śledztwa policji i nie narażać ciężarnej Suny na dodatkowe nerwy. Mimo zakazu, Suna i Abidin postanowili przetransportować nieprzytomną Aysen do placówki medycznej, choć zdawali sobie sprawę, że to dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Przerażona dziewczyna zaczyna rozumieć, że jej jedyną opcją jest definitywny wyjazd z kraju u boku męża, aby uchronić siebie i dziecko.
Aysen w szpitalu wraca do przytomności, ale zamiast ulgi, czuje jedynie wściekłość. Kobieta daje się opanować szaleńczej chęci zemsty na Sunie. Zostawszy na osobności z Abidinem, bezpośrednio rzuca oskarżenia w stronę ciężarnej kobiety, próbując wmówić wszystkim, że ta z premedytacją wypchnęła ją ze schodów.
„Złoty chłopak” odc. 311. Szpitalny szantaż Aysen
W 311. epizodzie obserwujemy, jak Aysen przystępuje do bezwzględnego ataku. Poszkodowana w wypadku dziewczyna oświadcza, że pójdzie na policję i oskarży Sunę o próbę morderstwa, jeśli nie zostaną spełnione jej warunki. Przyszłość Suny rysuje się w czarnych barwach, a wizja aresztu staje się niezwykle realna. Będzie musiała wybrać, czy podporządkuje się obłąkanej szantażystce, czy może spróbuje ryzykownie zbiec z kraju przed wymiarem sprawiedliwości.
„Złoty chłopak” – gdzie i kiedy emisja?
Najnowsze odcinki „Złotego chłopaka” transmitowane są na żywo w TVP1 każdego dnia roboczego, dokładnie o 14:00. Kolejny, 311 odcinek zostanie pokazany w piątek, 12 czerwca 2026 r. Na fanów telenoweli czekają kolejne zaskakujące zwroty akcji oraz trudne dylematy Ferita, Seyran, Sinana i innych postaci.
„Złoty chłopak” – kto gra w serialu?
Poniżej lista najważniejszych aktorów grających w telenoweli:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet