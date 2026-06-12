Panna młoda, odcinek 129. Hancer i Cihan w nowym gniazdku, a Mukkader i Beyza wciąż mącą

Streszczenie 129. odcinka telenoweli „Panna młoda". Co spotka Cihana?

Turecka produkcja „Panna młoda" to stosunkowo świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju zadebiutowała w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce formatu „Miłość i nadzieja". W 129. epizodzie Derya składa Yonce niezwykle kosztowną propozycję wynajmu pokoju. Tymczasem Cihan pojawia się w dawnym miejscu zamieszkania, by zabrać swoje przedmioty, całkowicie ignorując sprzeciwy matki oraz Beyzy. Ostatecznie mężczyzna odnajduje upragniony spokój u boku Hancer w ich wspólnym, nowym domu.

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Ile odcinków ma „Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Opowieść o losach Hançer i Cihana zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych produkcji. Obecnie tureccy twórcy zrealizowali trzy sezony, które łącznie składają się z aż 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na formatowanie w polskiej telewizji, czas trwania pojedynczych odsłon zostanie skrócony, co doprowadzi do podwojenia ich całkowitej liczby. Warto dodać, że nad Bosforem wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość całej historii pozostaje wielką niewiadomą. Krajowi sympatycy formatu muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnią przygodę z ulubionymi postaciami, zanim stacja wyemituje ostateczny finał.

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Obsada serialu „Panna młoda". Kto wciela się w główne role?

Na ekranie w kluczowych kreacjach pojawiają się Talya Çelebi, która odgrywa postać Hançer, a także Türkseve, znany widzom jako serialowy Cihan. Twórcy zaangażowali do projektu również szerokie grono innych aktorów, którzy uzupełniają tło fabularne. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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