Złoty chłopak, odcinek 276: Ferit i Seyran nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego, a Suna stawia twarde warunki mężowi

W poprzednim odcinku (275) Diyar zaoferowała Feritowi ostateczną szansę na ułożenie relacji, podczas gdy spór o rodzinną posiadłość znacznie przybrał na sile. Zdesperowany Abidin starał się zastraszyć domowników, na co stanowczo zareagował Halis, przypominając wszystkim o swojej absolutnej władzy w domu. Sam Ferit nadal borykał się z ogromnymi wątpliwościami i unikał podjęcia wiążących decyzji dotyczących własnego życia.

"Złoty chłopak", odc. 276: Seyran i Ferit kończą ze sobą raz na zawsze

Byli kochankowie przeprowadzają niezwykle bolesną konwersację, z której płynie jeden brutalny wniosek. Zarówno Seyran, jak i Ferit zgodnie stwierdzają, że ich dawne uczucie wypaliło się bezpowrotnie. Mimo ogromnego cierpienia, oboje postanawiają ostatecznie zakończyć wspólną drogę i rozejść się w swoje strony.

Jednocześnie zachowanie Abidina staje się coraz bardziej nieobliczalne i agresywne. Dotychczas wierna Suna traci w końcu cierpliwość i stawia ukochanemu drastyczne ultimatum, które wisi nad ich małżeństwem niczym wyrok. W międzyczasie wyrachowana Diyar z zimną krwią likwiduje wszelkie bariery, które mogłyby zablokować jej drogę do ołtarza.

W cieniu tych dramatów nestor rodu Korhanów wciąż pociąga za sznurki. Halis w głębokiej tajemnicy przed bliskimi tka misterną intrygę, mającą na celu odzyskanie dawnej, niepodzielnej kontroli nad domem. Członkowie zwaśnionej rodziny przestają sobie ufać i skupiają się wyłącznie na obronie własnych interesów.

"Złoty chłopak", odc. 276: Kiedy i gdzie oglądać serial

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w dni robocze, punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 276. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami oraz nieoczekiwanymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany już w piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieprzerwanie towarzyszyć w trudnych losach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

"Złoty chłopak", odc. 276: Kto gra w tureckim hicie

Na ekranie w popularnej produkcji pojawiają się znane nazwiska. W głównych i pobocznych rolach w serialu występują następujący aktorzy:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

wcielająca się w Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor jako nestor Halis Korhan

jako nestor Halis Korhan Şerif Sezer odgrywająca Hattuç Şanlı

odgrywająca Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı kreujący postać Abidina

kreujący postać Abidina Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ wcielająca się w Sultan

wcielająca się w Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar grająca Şefikę

grająca Şefikę Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

w roli Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay odgrywający Latifa

odgrywający Latifa Selen Özbayrak w roli Dicle

w roli Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę

wcielający się w Tekina Kayę Binnur Kaya jako Nükhet