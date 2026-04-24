Złoty chłopak, odcinek 276: Ferit i Seyran nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego, a Suna stawia twarde warunki mężowi

W poprzednim odcinku (275) Diyar zaoferowała Feritowi ostateczną szansę na ułożenie relacji, podczas gdy spór o rodzinną posiadłość znacznie przybrał na sile. Zdesperowany Abidin starał się zastraszyć domowników, na co stanowczo zareagował Halis, przypominając wszystkim o swojej absolutnej władzy w domu. Sam Ferit nadal borykał się z ogromnymi wątpliwościami i unikał podjęcia wiążących decyzji dotyczących własnego życia.
"Złoty chłopak", odc. 276: Seyran i Ferit kończą ze sobą raz na zawsze
Byli kochankowie przeprowadzają niezwykle bolesną konwersację, z której płynie jeden brutalny wniosek. Zarówno Seyran, jak i Ferit zgodnie stwierdzają, że ich dawne uczucie wypaliło się bezpowrotnie. Mimo ogromnego cierpienia, oboje postanawiają ostatecznie zakończyć wspólną drogę i rozejść się w swoje strony.
Jednocześnie zachowanie Abidina staje się coraz bardziej nieobliczalne i agresywne. Dotychczas wierna Suna traci w końcu cierpliwość i stawia ukochanemu drastyczne ultimatum, które wisi nad ich małżeństwem niczym wyrok. W międzyczasie wyrachowana Diyar z zimną krwią likwiduje wszelkie bariery, które mogłyby zablokować jej drogę do ołtarza.
W cieniu tych dramatów nestor rodu Korhanów wciąż pociąga za sznurki. Halis w głębokiej tajemnicy przed bliskimi tka misterną intrygę, mającą na celu odzyskanie dawnej, niepodzielnej kontroli nad domem. Członkowie zwaśnionej rodziny przestają sobie ufać i skupiają się wyłącznie na obronie własnych interesów.
"Złoty chłopak", odc. 276: Kiedy i gdzie oglądać serial
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w dni robocze, punktualnie o godzinie 14:00. Premierowy, 276. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami oraz nieoczekiwanymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany już w piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala widzom nieprzerwanie towarzyszyć w trudnych losach Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.
"Złoty chłopak", odc. 276: Kto gra w tureckim hicie
Na ekranie w popularnej produkcji pojawiają się znane nazwiska. W głównych i pobocznych rolach w serialu występują następujący aktorzy:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako nestor Halis Korhan
- Şerif Sezer odgrywająca Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı kreujący postać Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ wcielająca się w Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar grająca Şefikę
- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay odgrywający Latifa
- Selen Özbayrak w roli Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir wcielający się w Tekina Kayę
- Binnur Kaya jako Nükhet