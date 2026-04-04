Panna młoda, odcinki 64-68. Czuły pocałunek Hancer i Cihana na oczach Beyzy! Zaskakujące zwroty akcji - ZDJĘCIA

Burzliwe losy bohaterów. Co przyniosą nowe odcinki "Panny młodej"?

Nadchodzące odsłony tureckiego serialu "Panna młoda" przyniosą dramatyczne chwile związane z operacją Cemila. Przerażona wizją straty męża Derya zwróci się o wsparcie do Cihana. Zabieg zakończy się pełnym sukcesem, po czym małżeństwo zamieszka pod jednym dachem z Hancer. Pomiędzy kobietą a Cihanem dojdzie do ogromnego zbliżenia, które zwieńczy namiętny pocałunek. Świadkiem tej sytuacji będzie wściekła Beyza, natychmiast planująca kolejną intrygę uderzającą w rywalkę. Z kolei Mukkader udowodni swoje bezwzględne oblicze, stosując brutalny szantaż. Dokładne losy bohaterów w odcinkach 64, 65, 66, 67 i 68 opisujemy poniżej.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" odcinek 64. Derya błaga o pomoc Cihana (wtorek 7 kwietnia)

Nadchodzi dzień ważnego zabiegu medycznego Cemila. Pełna obaw Derya prosi Cihana, by stanowił dla niej oparcie na wypadek najgorszego scenariusza. W tym samym czasie Engin dba o zabezpieczenie krwi potrzebnej do operacji. Mukadder z kolei decyduje się na odwet wymierzony w Sinem. Ostatecznie operowany Cemil wybudza się ze znieczulenia.

"Panna młoda" odcinek 65. Radość Hancer i niespodziewane spotkanie (środa 8 kwietnia)

Pomyślne wieści o stanie zdrowia Cemila sprawiają, że Hancer w przypływie euforii obejmuje Cihana. W innym wątku Sinem mocno przeżywa fakt, że Mine przebywa poza domem. Yonca postanawia złożyć wizytę Beyzie w celu załagodzenia dawnych sporów. Następnie Cihan zabiera Hancer na posiłek do restauracji prowadzonej przez jego dawnych znajomych.

"Panna młoda" odcinek 66. Beyza nakrywa Hancer i Cihana (czwartek 9 kwietnia)

Beyza przypadkowo staje się świadkiem romantycznego pocałunku Cihana oraz Hancer. Mężczyzna dostrzega również ogromny smutek malujący się na twarzy Sinem, która jest ofiarą bezlitosnego szantażu ze strony Mukadder. Później Hancer i Cihan jedzą wspólną kolację w starym budynku. Rozwścieczona Beyza zaczyna natomiast nastawiać Mukadder przeciwko swojej rywalce.

"Panna młoda" odcinek 67. Ucieczka z ośrodka i tajemniczy intruz (piątek 10 kwietnia)

Stan zdrowia Cemila ulega znacznej poprawie po niedawnym zabiegu. Pod osłoną nocy nieznany sprawca opuszcza zamkniętą placówkę i potajemnie wchodzi do miejsca zamieszkania Mine, gdzie ostatecznie odnajduje ją Sinem. Równolegle Ertugrul wspólnie z Enginem próbują przekonać Cihana do wyjawienia Hancer całej prawdy na temat Beyzy.

"Panna młoda" odcinek 68. Cihan wraca z Dubaju (sobota 11 kwietnia)

Mimo namów bliskich Cihan nadal zwleka z wyznaniem Hancer faktów dotyczących Beyzy. Sinem wreszcie decyduje się na bezpośrednią konfrontację z Mukadder. Po powrocie z Dubaju Cihan obdarowuje domowników upominkami, co wywołuje spore zamieszanie. Mukadder kategorycznie zabrania Mine wspominać o wydarzeniach z prowincji. Wypisany z kliniki Cemil wraz z Deryą wprowadzają się do mieszkania Hancer.

