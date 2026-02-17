Panna młoda, odcinek 29: Sekret Beyzy wyjdzie na jaw! Knucie obróci się przeciwko niej!

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 29 – poniedziałek, 23.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

Beyza w 29 odcinku "Panna młoda" boleśnie przekona się o tym, że jej stare wyczyny i brudy z przeszłości wcale nie zostały zażegnane. To Yonca okaże się podłą szantażystką, która nie odpuści dla pieniędzy i zemsty.

Okrutne spotkanie Beyzy z Yonca

Beyza nie przestanie kombinować, jak pozbyć się Hancer. To nowa żona Cihana wzbudza jej nienawiść.

— Ta dziewczyna potrzebuje lekarza — powie Beyza, pochylając się nad stolikiem i twardo spoglądając na Yonca. — A ja chcę się jej pozbyć.

Wzrokiem przymierzy swojego rozmówcę, planując kolejną intrygę. — Dzięki doktor Füsun obie na tym skorzystamy. Ta lekarka zniszczy tę piękność ze slumsów tak samo, jak zniszczyła mnie.

Yonca nie będzie łatwa do przekonania. Obracając filiżankę w dłoniach, powie ostrożnie. — Naprawdę nie rozumiem. Chcesz przekonać lekarkę do popełnienia przestępstwa? Zmusisz ją?

Beyza uśmiechnie się krzywo, ale jej spojrzenie pozostanie lodowate. — Dla niej to nic nowego. Zrobiła to już raz. Zrobi i drugi, jeśli odpowiednio jej zapłacę.

Rozmowa będzie narastać w napięciu, aż Yonca w końcu postawi sprawę jasno. — Dobrze. Ale jeśli mam w tym pośredniczyć, najpierw dostanę pieniądze. Bez tego nie ruszę palcem.

Beyza nie cofnie się i odpowie z pogardą: — Jeśli chcesz, powiedz cioci. Grozisz mi od lat. Mam tego dość.

Beyza przeholuje. Na jaw wyjdzie jej sekret

Yonca odejdzie, zostawiając Beyzę samą przy stoliku, pewną swojej przewagi. Nie wie jeszcze, że tym razem jej plan zostanie odkryty. Kiedy Beyza wróci do rezydencji, poczuje natychmiast, że coś jest nie tak. Jej ojciec Nusret stanie w salonie, nieruchomy i surowy, a obok Mukadder siedzi Yonca. Serce Beyzy zamiera.

— Przywitaj się ze swoją przyjaciółką — usłyszy lodowaty ton Mukadder. — Nawet jeśli powód nie jest przyjemny. Jesteś jej winna pieniądze.

Beyza spróbuje udawać spokój, ale Yonca będzie stać się jej niewygodnym świadkiem. Zostanie zmuszona do wyznania prawdy: że pożyczyła pieniądze na terapię, by móc starać się o dziecko, a intryga, którą planowała wobec Hancer, przyniesie odwrotny efekt.

— To była moja ostatnia, desperacka próba… — przyzna Beyza, zalewając się łzami. — Pożyczyłam te pieniądze na terapię. Tak bardzo chciałam dziecka…

Mukadder i Nusret zareagują łagodniej, ale Yonca wyraźnie zyska przewagę w tej sytuacji. Dzięki niej prawda wyjdzie na jaw, a knucie Beyzy zostanie udaremnione. W tym samym czasie Hancer, zupełnie niezwiązana z intrygami bratowej, zmierzy się z własnymi problemami. Spotka się z Yasemin, by porozmawiać o presji, jaką wywiera na nią Cihan. Dziewczyna odkryje, że jej wartość nie zależy od spełnienia oczekiwań męża i że może liczyć na wsparcie bliskich.