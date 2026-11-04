Panna młoda, odcinek 251. Melia wyjawia matce prawdę o dziecku Hancer i Cihana

Kolejnym wielkim przebojem emitowanym przez stację TVP2 okazała się „Panna młoda”. Produkcja ta miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła w ramówce miejsce "Miłości i nadziei". Przedstawiamy dokładne streszczenie nadchodzącego, 251. odcinka i sprawdzamy, z jakimi wyzwaniami zmierzą się postacie.

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"Panna młoda" odcinek 251. Streszczenie i premiera 17 listopada 2026 roku

W nadchodzącym, 251. epizodzie tureckiego hitu "Panna młoda" Engine załatwia Cihanowi pozwolenie na widzenia z Cihanem Gururem. W tym samym czasie Hancer namawia Yoncę do karmienia niemowlęcia piersią. Z kolei Derya stawia sprawę jasno i nie planuje powrotu do Camila, dopóki mężczyzna nie zrezygnuje z pracy w salonie należącym do Yoncy. Dochodzi także do wizyty Mukadder w mieszkaniu Engine, a Melia zdradza swojej matce, że ojcem dziecka Hancer jest Cihan.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Produkcja "Panna młoda" zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych tureckich tasiemców. Dotychczas nakręcono trzy serie, które łącznie złożyły się na 325 epizodów. Ponieważ oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony, przez co ostateczna liczba odcinków w naszym kraju wzrośnie niemal dwukrotnie. Trzeba przy tym uwzględnić fakt, że w Turcji serial wciąż jest kontynuowany, zatem całkowita liczba odsłon pozostaje nieznana. Polscy fani na wielki finał historii Hançer i Cihana poczekają bardzo długo, a wspólna telewizyjna przygoda z tymi bohaterami może potrwać nawet kilka lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto występuje w tureckiej produkcji?

Główne postacie w tej historii kreują Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Poza nimi na ekranie pojawiają się także inni aktorzy.

Can Tarakçı odgrywa postać Cemila, Betigül Ceylan występuje jako Mukadder Develioglu, a Günnur Adıgüzel wciela się w Gülsüm. Ponadto Elif Çapkin gra Yoncę, Ceren Yuksekkaya pojawia się jako Derya, natomiast Sidal Damar kreuje rolę Sinem. Na ekranie widoczni są też Günes Ebrar Özgül jako Mine oraz Türker Kantar w roli Emira, a stawkę zamykają Çisel Kuskan jako Beyza i Derya Deniz Değirmenci występująca jako Yasemin.

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