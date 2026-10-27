Panna młoda, odcinek 250. Strzał w domu Beyzy i ważna decyzja w sprawie syna Cihana

Kolejnym wielkim przebojem emitowanym na antenie TVP2 okazała się „Panna młoda”. Turecka produkcja miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają ją od 20 stycznia 2026 roku w paśmie zajmowanym wcześniej przez „Miłość i nadzieję”. Przybliżamy dokładnie, jakie wydarzenia przyniesie 250. odcinek tego popularnego serialu.

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„Panna młoda” odcinek 250. Streszczenie i data emisji 16 listopada 2026

W nadchodzącym, 250. odcinku tureckiego hitu „Panna młoda” nie zabraknie emocji. Cihan wreszcie otrzymuje oficjalną zgodę na widywanie swojego syna, podczas gdy Mukadder zaczyna nabierać poważnych podejrzeń względem Sili. W tym samym czasie Hancer oraz Cihan wpadają na siebie tuż przed drzwiami mieszkania Beyzy. Nagle z wnętrza dobiega odgłos wystrzału, co prowadzi do gwałtownej awantury. Równolegle Derya próbuje nawiązać kontakt z Cemilem.

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Obsada serialu „Panna młoda”. Kto gra Hancer i Cihana?

Główne postacie w produkcji kreują Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Poza nimi na ekranie pojawiają się także inni aktorzy. Can Tarakçı występuje jako Cemil, Betigül Ceylan odgrywa rolę Mukadder Develioglu, a Günnur Adıgüzel pojawia się jako Gülsüm. W pozostałych rolach widzowie mogą oglądać Elif Çapkin jako Yoncę, Ceren Yuksekkayę jako Deryę, Sidal Damar w roli Sinem oraz Günes Ebrar Özgül jako Mine. Obsadę uzupełniają również Türker Kantar grający Emira, Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę i Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma serial „Panna młoda”? Kiedy finał w Polsce?

Produkcja „Panna młoda” zalicza się do wyjątkowo długich tureckich telenowel. Dotychczas powstały trzy sezony, które łącznie liczą aż 325 epizodów. Oryginalny czas trwania każdego z nich wynosi około dwóch godzin, dlatego na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony na krótsze części, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę odcinków. Warto podkreślić, że w Turcji serial wciąż jest kontynuowany i jego twórcy nie zamknęli jeszcze fabuły. Oznacza to, że polscy fani na wielki finał historii Hançer i Cihana poczekają zapewne nawet kilka lat.

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