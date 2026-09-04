Panna młoda, odcinek 198: Kolacja Hancer i Cihana z rodziną pełna awantur i intryg

"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. Turecka produkcja miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiasz się, jakie losy czekają bohaterów? Oto szczegółowe streszczenie 198. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" - co czeka widzów w 198. odcinku? (15 września)

Zarys fabuły 198. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" zapowiada się intrygująco: Engin oraz Sila szykują się do wieczornego posiłku. Wszyscy zaproszeni uczestnicy spotkania gromadzą się w altanie. W trakcie trwania kolacji wybuchają różnorodne spory i ujawniają się ukryte intrygi.

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"Panna młoda" - obsada. Poznaj aktorów tureckiego hitu

Główne postaci w serialu odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również:

Cana Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielającą się w Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Deryę,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türkera Kantara jako Emira,

Çisel Kuskan wcielającą się w Beyzę,

Deryę Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

"Panna młoda" - liczba odcinków i finał w Polsce

"Panna młoda" należy do grona rozbudowanych tureckich produkcji. Do tej pory powstały trzy sezony, obejmujące 325 epizodów. Ze względu na to, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Finałowy epizod w Polsce to perspektywa bardzo odległa - widzów czeka wieloletnia podróż u boku Hançer i Cihana.

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