Panna młoda, odcinek 196: Decyzja Cihana w sprawie Hancer zaskoczy wszystkich

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„Panna młoda” zagościła niedawno w ramówce stacji TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce „Miłości i nadziei”. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń, jakie rozegrają się w 196. odcinku.
"Panna młoda" odcinek 196 - streszczenie. Cihan szokuje decyzją w sprawie Hancer
Zamieszczamy dokładne streszczenie 196. odcinka tureckiej telenoweli „Panna młoda”: Cihan postanawia, że Hancer zostanie, co wywołuje spore poruszenie. Melih stara się rozwiać wątpliwości Cihana i dąży do zorganizowania kolacji w rodzinnym gronie. Z kolei Engin próbuje ustalić tożsamość tajemniczej pacjentki.
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"Panna młoda" - kto gra w tureckim serialu?
Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, kreujący postać Cihana. W obsadzie serialu „Panna młoda” występują również:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
"Panna młoda" - ile ma odcinków i kiedy koniec?
Produkcja ta należy do najdłuższych tureckich seriali. Dotychczas ukazały się trzy sezony, obejmujące aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek trwa w oryginale około 2 godzin, polska wersja została odpowiednio podzielona, co niemal podwoiło ich liczbę. Emisja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego ostateczna liczba odcinków „Panny młodej” pozostaje nieznana. Z pewnością jednak polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana jeszcze przez kilka najbliższych lat.
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