Panna młoda, odcinek 196: Decyzja Cihana w sprawie Hancer zaskoczy wszystkich

Kasia Kowalska
2026-09-03 15:20

"Panna młoda" opowiada historię osieroconej we wczesnej młodości Hancer, zmuszonej do walki o przetrwanie. Chcąc sfinansować leczenie brata, bohaterka przystaje na propozycję bogatej rodziny i bierze aranżowany ślub z Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w głębokie uczucie. Odcinek 196 "Panna młoda", który zostanie wyemitowany w TVP2 w sobotę, 12 września, przyniesie zaskakująca decyzję Cihana! Poniżej znajduje się szczegółowe streszczenie.

Panna młoda odc. 195. Cihan, Hancer
Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe Panna młoda odc. 195. Cihan, Hancer

„Panna młoda” zagościła niedawno w ramówce stacji TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce „Miłości i nadziei”. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń, jakie rozegrają się w 196. odcinku.

"Panna młoda" odcinek 196 - streszczenie. Cihan szokuje decyzją w sprawie Hancer

Zamieszczamy dokładne streszczenie 196. odcinka tureckiej telenoweli „Panna młoda”: Cihan postanawia, że Hancer zostanie, co wywołuje spore poruszenie. Melih stara się rozwiać wątpliwości Cihana i dąży do zorganizowania kolacji w rodzinnym gronie. Z kolei Engin próbuje ustalić tożsamość tajemniczej pacjentki.

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"Panna młoda" - kto gra w tureckim serialu?

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, kreujący postać Cihana. W obsadzie serialu „Panna młoda” występują również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile ma odcinków i kiedy koniec?

Produkcja ta należy do najdłuższych tureckich seriali. Dotychczas ukazały się trzy sezony, obejmujące aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek trwa w oryginale około 2 godzin, polska wersja została odpowiednio podzielona, co niemal podwoiło ich liczbę. Emisja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego ostateczna liczba odcinków „Panny młodej” pozostaje nieznana. Z pewnością jednak polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana jeszcze przez kilka najbliższych lat.

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