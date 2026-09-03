Panna młoda, odcinek 196: Decyzja Cihana w sprawie Hancer zaskoczy wszystkich

„Panna młoda” zagościła niedawno w ramówce stacji TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, a polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce „Miłości i nadziei”. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń, jakie rozegrają się w 196. odcinku.

"Panna młoda" odcinek 196 - streszczenie. Cihan szokuje decyzją w sprawie Hancer

Zamieszczamy dokładne streszczenie 196. odcinka tureckiej telenoweli „Panna młoda”: Cihan postanawia, że Hancer zostanie, co wywołuje spore poruszenie. Melih stara się rozwiać wątpliwości Cihana i dąży do zorganizowania kolacji w rodzinnym gronie. Z kolei Engin próbuje ustalić tożsamość tajemniczej pacjentki.

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"Panna młoda" - kto gra w tureckim serialu?

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, kreujący postać Cihana. W obsadzie serialu „Panna młoda” występują również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

"Panna młoda" - ile ma odcinków i kiedy koniec?

Produkcja ta należy do najdłuższych tureckich seriali. Dotychczas ukazały się trzy sezony, obejmujące aż 325 epizodów. Ponieważ pojedynczy odcinek trwa w oryginale około 2 godzin, polska wersja została odpowiednio podzielona, co niemal podwoiło ich liczbę. Emisja serialu w Turcji nadal trwa, dlatego ostateczna liczba odcinków „Panny młodej” pozostaje nieznana. Z pewnością jednak polscy fani będą śledzić losy Hançer i Cihana jeszcze przez kilka najbliższych lat.

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