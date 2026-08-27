Panna młoda, odcinek 186: Tajemnica Sili wyjdzie na jaw. W końcu przyzna się Hancer przed kim ucieka i kogo chce dopaść - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 186 - wtorek, 1.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Tożsamość Sili w 186 odcinku "Panna młoda" nie wyjdzie jeszcze na jaw, a Hancer przez myśl nie przejdzie, że to jej siostra, córka Esmy, matki uznanej za zaginioną, która ostatnie 20 lat spędza w więzieniu, oskarżona o zabójstwo przez Mukadder. Mimo że Hancer nie dowie się, kim naprawdę jest Sila, to pozna jej smutną historię i okoliczności tego, że stała się bezdomna, że nie ma nikogo, kto by jej pomógł.

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To dlatego Sila ma pistolet. Hancer pozna prawdę w 186 odcinku "Panna młoda"

Po tym jak Melih znajdzie pistolet Sili i zamknie ją w pokoju w 186 odcinku "Panna młoda", Hancer postanowi uspokoić dziewczynę. Razem z mężem nie pozwolą jej odejść ze starego domu, zapewniając, że chcą jej pomóc, skoro nie ma rodziny ani nikogo bliskiego, lecz Sila wciąż nie powie jej całej prawdy. Mimo że poruszy ją troska Hancer, uwierzy w to, że nie zostawi jej samej. Postanowi nawet zabrać Silę do pracy w firmie Cihana, aby mieć ją na oku.

W 186 odcinku "Panna młoda" Sila otworzy się przed Hancer i opowie jej, co się działo w ostatnim czasie w jej życiu. Jak po śmierci dziadka mieszkała w skromnej chacie z dala od Stambułu i jak pojawił się tam mężczyzna, który zapewniał ją o swojej miłości. Sila zakochała się w człowieku, który okazał się oszustem. Obiecał jej małżeństwo. Zabrał jej pieniądze, dom po dziadku i zniknął. Przyjechała do Stambułu, żeby go odnaleźć.

Pistolet Sili jest po jej dziadku i ma jej zapewnić ochronę. W 186 odcinku "Panna młoda" nie będzie chciała oddać broni Hancer i Melihowi, bo to jedyna rzecz, której ukochany oszust jej nie zabrał. Po śmierci dziadka Sila zostałam z niczym, ale trzymając pistolet w dłoniach, czuje, jakby on stale przy niej był i dbał o jej bezpieczeństwo.

Sila będzie chciała dopaść ukochanego. Oto, co usłyszy Hancer w 186 odcinku "Panna młoda"

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- Szukam człowieka, który zniszczył mi życie... Szukałam go w Stambule przez wiele miesięcy. Chodziłam po ulicach, pytałam ludzi, sprawdzałam adresy, których już nie było. Czasem wydawało mi się, że go widzę. W tłumie, na przystanku, w oknie samochodu. Biegłam wtedy jak szalona, a potem okazywało się, że to ktoś inny... Powiedz mi, Hancer... Jak mam go nie nienawidzić? Jak mam nie szukać tego drania? Zabrał mi dom, pieniądze, przyszłość. Zabrał mi twarz, z którą mogłabym wrócić do ludzi. Jak mam go nie zastrzelić, jeśli go znajdę? - zapyta Hancer zdesperowana Sila.