Splątane losy, odcinek 35: Halil i Suzan usłyszą gorzkie słowa Munevver. Yasemin zbliży się do Buraka - ZDJĘCIA

Yasemin zgodzi się zobaczyć z Munevver. Będzie jednak jeden warunek

Munevver od pewnego czasu usilnie próbuje dotrzeć do Yasemin, starając się pojąć, dlaczego jej starsza wnuczka tak długo unikała z nią kontaktu. W 35. odcinku telenoweli „Splątane losy” wreszcie nadejdzie okazja do konfrontacji obu pań. Yasemin zadeklaruje chęć spotkania z seniorką, jednak nie zgodzi się na nie w ciemno. Wymusi na swojej babci spełnienie jednego, niezwykle ważnego warunku.

Gniew Munevver w 35. odcinku. Zaatakuje Halila i Suzan

W 35. odcinku „Splątanych losów” Munevver nie zamierza tłumić w sobie wściekłości. Kobieta uzna, że to Halil i Suzan winni są temu, iż zaprzepaściła szansę na szybsze nawiązanie więzi z wnuczką. Z jej ust padną ostre słowa pod ich adresem, a oboje będą musieli zmierzyć się z falą jej roszczeń i żalów.

Konflikt na linii Munevver-Halil kiełkował już znacznie wcześniej. W 34. epizodzie mężczyzna starał się odbudować nadszarpnięte zaufanie, co tylko uwypukla, jak bardzo ich relacja uległa pogorszeniu. Obecnie sytuacja stanie się wręcz dramatyczna, gdyż Munevver dojdzie do wniosku, że knowania Halila i Suzan przyniosły jej zbyt wielkie straty.

Burak i Yasemin zbliżą się do siebie. Emocje w 35. odcinku „Splątanych losów”

W czasie, gdy w posiadłości Munevver trwać będą gorące dyskusje, w szpitalnym świecie na pierwszy plan wysunie się relacja Buraka i Yasemin. W 35. odcinku „Splątanych losów” dystans między nimi zacznie drastycznie maleć, i to wbrew ciągłym próbom zaszkodzenia im przez Meltem.

Burak od dłuższego czasu nie potrafił przejść obojętnie wobec problemów Yasemin. Ostatnio twardo stawał w jej obronie, zwłaszcza gdy Meltem coraz jawniej demonstrowała swoją niechęć do rywalki. Teraz relacja pomiędzy lekarzem a pielęgniarką wejdzie na nowy, znacznie cieplejszy poziom, co z pewnością spotka się z ostrą reakcją ze strony Meltem.

Pojednanie bohaterek. Leman i Ayfer zakopią topór wojenny, a Deniz przeprosi Pinar

Najnowszy epizod to również istotne przetasowania w kontaktach między pozostałymi postaciami. Leman, wspomagana przez sąsiadki, zdoła się pogodzić z Ayfer. Obie panie, które do tej pory stały po dwóch stronach barykady, otrzymają w końcu okazję do zażegnania dawnych sporów.

Z kolei Deniz wyciągnie rękę do zgody i przeprosi Pinar, deklarując, że nie ma zamiaru dłużej chować urazy. W 35. odcinku „Splątanych losów” również one staną przed szansą na ostateczne zakończenie konfliktu.

„Splątane losy” odcinek 35. Gdzie i kiedy oglądać w telewizji?

Premiera 35. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” odbędzie się we wtorek, 1 września 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 14:00 na antenie TVP1. Ci, którzy przegapią odcinek w telewizji, będą mogli nadrobić zaległości, korzystając z platformy streamingowej TVP VOD.

O czym opowiada serial „Splątane losy”? Obsada produkcji

Turecki serial „Splątane losy” (oryginalny tytuł to Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia losy Münevver Ketenci, majętnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami zjawia się pięcioletnia Mine. Dziewczynka okazuje się być jej wnuczką, o której Münevver nie miała bladego pojęcia. Kobieta postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą zerwała kontakty przed laty. Równolegle rozwija się wątek miłosny między pielęgniarką Yasemin a lekarzem o imieniu Burak.

W obsadzie serialu znaleźli się:

Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever w roli Buraka

Şerif Bozkurt grający Halila

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım w roli Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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