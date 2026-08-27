Dziedzictwo, odcinek 1017: Cennet zepsuje romantyczny moment Nany i Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1017: Kwarantanna Nany i Poyraza na antenie TVP1

W 1017 odcinku „Dziedzictwa” (niedziela, 30 sierpnia 2026 r., godz. 16.00 w TVP1) Nana oraz Poyraz w dalszym ciągu będą trwać w przymusowej izolacji z powodu zakażenia wirusem. Chociaż Kilic bardzo doceni ten wspólny czas ze swoją żoną, to jednak powstrzyma się przed ostatecznym wyznaniem uczuć, co zacznie mocno drażnić kobietę. Do tego stopnia, że postanowi ona celowo sprowokować swojego partnera.

„- To Aynur?” - spyta Poyraz, gdy zobaczy jak Nana stuka w telefon.

„- Piszemy ze sobą… Czasem jest tyle rzeczy, o których nie mówi się wprost…” - sprowokuje go żona, jak zobaczymy w TVP1.

„- Powinnyście porozmawiać. Milczenie potrafi więcej zniszczyć niż tysiąc złych słów. Człowiek powinien mówić o tym, co leży mu na sercu” - poradzi jej Kilic.

Mężczyzna sam jednak w 1017 odcinku hitu „Dziedzictwo” będzie postępował w sposób całkowicie sprzeczny z udzielanymi radami, tocząc w głębi duszy naprawdę trudną batalię ze swoimi własnymi ukrywanymi emocjami.

„- Może… jeszcze nie nadszedł właściwy moment... Ale ten czas przyjdzie. Bądź spokojna o Aynur” - doda po chwili, czym wprawi Nanę w ogromne zmieszanie, bo sama już nie będzie wiedzieć, czy mówi faktycznie o niej, czy może o niej.

Poyraz w serialu "Dziedzictwo" odważy się na przełomowe wyznanie

Napięcie w 1017 odcinku „Dziedzictwa” doprowadzi ostatecznie do tego, że mąż wreszcie wykaże się wyczekiwaną inicjatywą i powróci do wcześniej urwanego wątku, sprawiając tym zachowaniem żonie wielką radość.

„- Dość tych krzyżówek... Skoro i tak jesteśmy tu razem… może rozwiążemy coś innego?” - zaproponuje Poyraz w telewizyjnej jedynce.

„- Co takiego?” - spyta podekscytowana Nana.

„- Nas.. Cały czas coś nas odciąga. Praca, sprawy do załatwienia, inni ludzie… A ja nie zdążyłem cię zapytać: jesteś szczęśliwa? Czujesz się tu dobrze? - spyta, a gdy żona potwierdzi, to od razu zacznie drążyć temat, aby mieć pewność, czy ona czuje to samo - Dobrze. To już coś. A co myślisz o mnie?”

W dalszej części 1017 odcinka „Dziedzictwa” Nana w odpowiedzi na bezpośrednie pytanie wypunktuje partnerowi wszystkie irytujące ją cechy. Poyraz natychmiast spróbuje uargumentować swoje wcześniejsze kontrowersyjne działania, co znacznie zmniejszy dystans między małżonkami, a atmosfera w pokoju stanie się niezwykle gorąca.

„- Cóż… ostatnio znowu rozpętałeś burzę. Nie słuchałeś mnie. To mnie denerwuje. Jesteś uparty. Nie pozwoliłeś nam odejść. Trzymałeś nas tutaj. Sprzeciwiłeś się wszystkim” - wypomni mu Nana.

„- Kocham wolność. A mimo to zatrzymałem cię przy sobie. Dostałem wtedy kamieniem w głowę, ale nie zrezygnowałem. Teraz jesteś moją żoną. Przyjąłem cię, mimo wszystkiego. Jesteś w moim łóżku…” - zauważy Poyraz.

„- Uważaj… jeszcze raz coś takiego powiesz i dostaniesz po głowie!” - zagrozi mu żona w telenoweli.

„- A to jest właśnie twoja zła cecha” - wytknie jej mąż.

„- Moje szaleństwo?” - dopyta Nana.

„- Nie. Twoje piękno” - przyzna Kilic.

Cennet zniszczy plany syna. Interwencja w 1017 odcinku "Dziedzictwa"

Zapadnie nagła cisza w 1017 odcinku serialu „Dziedzictwo”, którą po chwili przerwie mocno zszokowana Nana, a gdy mąż postanowi kontynuować swoją romantyczną przemowę, emocje zakochanych sięgną absolutnego zenitu.

„- Co to znaczy?” - dopyta go żona.

„- To znaczy, że jesteś piękna. Nawet kiedy robisz najbardziej szalone rzeczy, nie da się na ciebie gniewać. Nie można ci się oprzeć. To twoja siła… i twoja broń. Wiesz, jak działasz na innych. Ale ja… ja po prostu jestem pod jej wpływem” - wyzna jej mąż w emocjonalnej scenie.

W tamtym kluczowym momencie 1017 odcinka „Dziedzictwa” zakochani spojrzą sobie głęboko w oczy, będąc fizycznie bliżej siebie niż kiedykolwiek w przeszłości i niemal wypowiadając te dwa najważniejsze słowa. Jednak niespodziewana wizyta Cennet brutalnie zrujnuje całą magię, gdy matka bezpardonowo wkroczy do sypialni z tacą pełną jedzenia.

„- Czas na posiłek” - zapowie Cennet, która tym razem wcale nie zostawi im rzeczy przed drzwiami tylko bez wahania wejdzie do środka. A tym samym sprawi, że oboje jeszcze wciąż będą musieli z tym poczekać...