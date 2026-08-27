Dziedzictwo, odcinek 1018: Kivanc ulegnie wypadkowi w dniu zaręczyn! Aynur znów zbliży się do Sinana

Dramat przerwie zaręczyny Aynur i Kivanca w 1018. odcinku „Dziedzictwa”

Jeszcze w 1013. odcinku „Dziedzictwa” wydawało się, że Aynur dokonała ostatecznego wyboru. Kobieta niespodziewanie przyjęła oświadczyny Kivanca. Decyzja ta była wynikiem rozczarowania postawą Sinana oraz jego relacją z Ezgi.

W 1014. odcinku tureckiej produkcji sytuacja wcale nie stała się jaśniejsza. Mimo że Aynur zgodziła się na związek z Kivancem, wciąż nie potrafiła zapomnieć o Sinanie. Prokurator również ciężko znosił rozwój wydarzeń, a w 1015. epizodzie Lerzan zwróciła mu uwagę, że zaręczyny Aynur mogą być jedynie formą ucieczki przed prawdziwymi uczuciami.

Kulminacja nastąpi w 1018. odcinku „Dziedzictwa”, dokładnie w dniu planowanych zaręczyn. Nim Aynur i Kivanc zdążą rozpocząć wspólne życie, wydarzy się tragiczny wypadek samochodowy. Na wieść o incydencie Aynur zemdleje, a Sinan dopilnuje, aby kobieta doszła do siebie. Z kolei Kivanc zostanie przewieziony do szpitala, gdzie odwiedzi go przyszła żona.

Wypadek Kivanca komplikuje sytuację Aynur w 1018. odcinku „Dziedzictwa”

Dramatyczne wydarzenia z udziałem Kivanca będą wielkim ciosem dla Aynur, która i tak była rozdarta emocjonalnie. Zapewniała Sinana o słuszności swojej decyzji, jednak w głębi duszy nadal żyła przeszłością.

Sinan nie zrezygnował z walki o kobietę. W 1017. odcinku, tuż przed zaręczynami, zdoła odnaleźć Aynur, wręczy jej upominki i zaoferuje pełne wsparcie. Ich szczerą rozmowę niespodziewanie przerwie jednak Adalet.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Adalet po raz kolejny spróbuje wpłynąć na Aynur. Przypomni, że do ceremonii z Kivancem pozostało niewiele czasu, namawiając ją do ostatecznego odcięcia się od Sinana. Aynur nie będzie jednak w stanie stłumić uczuć do prokuratora.

W 1018. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nie opuści Aynur

Po tragicznym wypadku Kivanca w szpitalu natychmiast zjawi się Sinan. Mężczyzna będzie trwał przy zdezorientowanej Aynur, zapewniając jej oparcie w momencie, gdy jej narzeczony będzie walczył o zdrowie pod okiem lekarzy.

Te dramatyczne wydarzenia nabiorą szczególnego znaczenia, ponieważ Sinan z coraz większym trudem wypiera własne uczucia. Wszystko wskazuje na to, że trudne chwile mogą ponownie połączyć go z Aynur.

„Dziedzictwo” – kiedy i gdzie oglądać odcinek 1018

Nowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1018. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie odcinki są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim występuje?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to bijąca rekordy popularności telenowela, opowiadająca o miłości, stracie i rodzinnych więzach. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę bezwzględnego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy zjawia się Seher, skromna ciotka chłopca. Pomimo początkowej wrogości i intryg, między prawnymi opiekunami rodzi się uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla dziecka.

W kolejnych sezonach fabuła przyjmuje dramatyczny obrót, zmuszając bohaterów do zmierzenia się ze stratą. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar opieki nad Yusufem oraz kontynuowania dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sytuacja Nany dodatkowo się komplikuje, gdy grozi jej deportacja. Aby uniknąć jej wyjazdu i kolejnego dramatu w życiu Yusufa, pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na drastyczny krok – zawiera z Naną fikcyjne małżeństwo. Ten układ staje się źródłem nowych konfliktów, emocji, ale i rodzącej się bliskości.

W serialu zagrali między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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