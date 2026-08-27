La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 468: Margarita znajdzie dowód przeciwko Martinie! Adriano uwolni się od długu

Szokujące odkrycie Margarity. Trucizna w 468. odcinku "La Promesa"

Sytuacja w hiszpańskiej rezydencji drastycznie się zaostrza. Margarita, która już wcześniej bacznie przyglądała się zachowaniu swojej córki, wkracza do jej sypialni i natrafia tam na ukrytą fiolkę z cykutą. Takie znalezisko to niezwykle mocny argument potwierdzający, że to właśnie Martina zaplanowała brutalny atak wymierzony w hrabiego. Zrozpaczona Simona natychmiast błaga Catalinę, by ta opuściła swoje dotychczasowe, samotne schronienie i zjawiła się w pałacu, by ratować oskarżoną krewną przed najgorszym.

Finansowe kłopoty i cenny prezent w "La Promesa" odcinek 468

Widzowie wreszcie dowiedzą się, co dokładnie Catalina podarowała Adrianowi kilka epizodów wcześniej. Wyjątkowy upominek z 463. odsłony serialu to w rzeczywistości niezwykle drogi naszyjnik. Obdarowany mężczyzna błyskawicznie spienięża luksusową biżuterię, co pozwala mu ostatecznie uregulować ogromne zobowiązania finansowe w banku.

Równolegle w pałacowej kuchni rozgrywa się spora rysa na honorze. Lope z wielkim zażenowaniem wyznaje don Rómulowi, że zataił przed nim prawdziwą skalę swoich kłopotów materialnych. Po tym kłamstwie kucharz nie ma śmiałości, aby błagać o jakiekolwiek kolejne wsparcie ze strony przełożonego.

Rodzinne dylematy Virtudes i powrót Cataliny w 468. epizodzie "La Promesa"

Marzenia o sprowadzeniu dziecka napotykają na poważne przeszkody. Virtudes z ogromnym żalem uświadamia sobie brutalny fakt, że przeprowadzka małego Adolfita do pałacowych wnętrz będzie całkowicie niemożliwa. Tymczasem Catalina, wyraźnie poruszona dramatycznymi prośbami bliskich o interwencję, ostatecznie kapituluje. Kobieta opuszcza hangar i kieruje swoje kroki z powrotem do głównej rezydencji, aby za wszelką cenę osłonić uwikłaną w mroczny spisek Martinę.

Gdzie oglądać 468. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic"? Premiera w TVP2

Emisję premierowego 468. epizodu hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowano na środę, 2 września o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które z różnych przyczyn nie zasiądą przed telewizorami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji darmową platformę streamingową TVP VOD. Znajdują się tam wszystkie wyemitowane dotąd odcinki, co pozwala na wygodne nadrobienie ewentualnych zaległości.

"La Promesa - pałac tajemnic" – o czym opowiada serial i kto w nim gra?

„La Promesa - pałac tajemnic” to wciągająca, kostiumowa produkcja z Półwyspu Iberyjskiego, która przenosi widzów do urokliwej Andaluzji z początków dwudziestego stulecia. Główną osią fabularną są losy młodziutkiej Jany, zatrudnionej jako pokojówka we wspaniałej rezydencji. Bohaterka kieruje się jedną motywacją: pragnie odszukać zaginionego brata i surowo ukarać sprawców śmierci swojej matki. Jej starannie przygotowany plan komplikuje się jednak w momencie, gdy nieoczekiwanie zakochuje się w Manuelu, dziedzicu wielkiej fortuny. Serial perfekcyjnie łączy kryminalne zagadki z wątkiem zakazanej miłości, bezlitośnie obnażając przy tym ogromne nierówności między bogatą arystokracją a ciężko pracującą służbą.

W obsadzie aktorskiej popularnej produkcji znaleźli się między innymi:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany

Arturo Sancho grający Manuela

Eva Martín jako serialowa Cruz

Manuel Regueiro odgrywający Alonso

María Castro w roli Pii

7

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami