Panna młoda, odcinek 164: Yonca ukradnie syna z domu Cihana? Nagle fałszywy ojciec dziecka stanie w drzwiach - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-22 13:14

Desperacki krok Yoncy w 164 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda"! Nie zniesie dłużej rozłąki z własnym synem, więc kolejny raz pod osłoną nocy wedrze się do rezydencji Cihana, żeby zobaczyć dziecko. Synek, którego ukradła jej Beyza, mały Cihan Gurur, będzie bezpieczny, ale pozbawiony matczynej miłości. Zrozpaczona Yonca weźmie go na ręce i zacznie mu śpiewać kołysankę. Usłyszy to Cihan, który w 164 odcinku "Panna młoda" włączy elektroniczną nianię. Coś go tknie i ruszy do sypialni Beyzy, by zobaczyć synka. Czy Yonca zdąży uciec? A może ukradnie syna? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Panna młoda" odcinek 164 - czwartek, 6.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Każdy dzień z dala od dziecka będzie dla Yoncy koszmarem, więc nic dziwnego, że w 164 odcinku "Panna młoda" wykorzysta kolejną okazję, żeby zakraść się do rezydencji rodziny Develioglu i znów zobaczyć synka, wziąć go na ręce, przytulić jak kochającą mama. Jak to możliwe, że nikt nie zauważy Yoncy? Ukryje twarz pod czarnym kapturem bluzy, a poza tym wkroczy do willi milionerów pod osłoną nocy. Doskonale wiedząc, że mały Cihan leży w sypialni Beyzy, że złodziejki nie ma przy nim, bo woli spać sama, żeby nie budził jej płacz maleństwa.

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Czy Yonca zabierze swojego syna Beyzie i Cihanowi w 164 odcinku "Panna młoda"?

Tych kilka minut z synkiem w 164 odcinku "Panna młoda" będzie dla Yoncy jak najcenniejszy skarb. Świadoma tego, że nigdy nie odzyska dziecka, że Beyza nie pozwoli jej zabrać małego Cihana, bo tylko dzięki niemu przywiązała do siebie męża. Yonca nie będzie miała nikogo po swojej stronie. Nie tylko Beyza, ale przede wszystkim jej ojciec Nusret, są gotowi ją zabić, byle tylko nie wchodziła im w drogę, nie ujawniła prawdy, że to ona jest prawdziwą matką, że to nie syn Cihana!

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Yonca zaśpiewa kołysankę dla syna, a Cihan ją usłyszy w 164 odcinku "Panna młoda"

Ze łzami w oczach Yonca w 164 odcinku "Panna młoda" zacznie śpiewać synowi kołysankę, którą usłyszy... Cihan. Włączy właśnie elektroniczną nianię, żeby sprawdzić, czy dziecko śpi i dotrze do niego głos kobiety. Nie rozpozna jednak Yoncy. Pomyśli, że to służąca Fadime usypia "jego" synka. Zejdzie jednak na dół i stanie w drzwiach sypialni Beyzy. Jego kroki usłyszy przerażona Yonca, która odłoży syna do kołyski, by jak najszybciej uciec z rezydencji. 

Cihan w drzwiach pokoju w 164 odcinku "Panna młoda". Przyłapie tam Yoncę?

Nagle Cihan w 164 odcinku "Panna młoda" chwyci za klamkę. Yonca aż zblednie, że mąż Beyzy ją przyłapie, lecz okaże się, że stoi w drzwiach nie jej sypialni, ale pokoju swojej matki Mukadder. Dzięki temu Yonca zdoła uciec z rezydencji niezauważona przez nikogo. Nie zabierze ze sobą dziecka. 

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