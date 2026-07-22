Panna młoda, odcinek 163. Cemil wpada w szał po zniknięciu Hancer. Omal nie dojdzie do tragedii

"Panna młoda" to nowa produkcja goszcząca na ekranach TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił popularną "Miłość i nadzieję". Czego możemy spodziewać się po najnowszym epizodzie? W naszym streszczeniu zdradzamy szczegóły 163. odcinka.

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"Panna młoda", odc. 163 - co się wydarzy? Kiedy emisja?

Szczegółowy opis 163. odcinka tureckiego przeboju "Panna młoda" zapowiada mnóstwo emocji: Zniknięcie Hancer doprowadza Cemila do furii. Melih w dalszym ciągu udziela wsparcia uciekinierce. Sfrustrowany Cemil niemal doprowadza do pożaru w rezydencji. Tymczasem Mahmut przyłapuje Meliha na kłamstwie i kategorycznie domaga się od niego wyjaśnień.

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Kiedy koniec serialu "Panna młoda"? Ile odcinków ma turecka produkcja?

"Panna młoda" to produkcja, która z pewnością zagości na naszych ekranach na dłużej. W tym momencie składa się z trzech sezonów, w których wyemitowano łącznie aż 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one odpowiednio skrócone, co sprawi, że ich ostateczna liczba wzrośnie mniej więcej o połowę. Co więcej, serial nadal jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków "Panny młodej" pozostaje tajemnicą. Na wielki finał w Polsce przyjdzie nam poczekać – historia Hançer i Cihana to materiał na kilka lat oglądania.

Kto gra w "Pannie młodej"? Obsada tureckiego serialu

Na ekranie w głównych rolach brylują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji można również zobaczyć m.in.:

Cana Tarakçı jako Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yoncę,

Ceren Yuksekkayę jako Deryę,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türkera Kantara jako Emira,

Çisel Kuskan jako Beyzę,

Deryę Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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