Panna młoda, odcinek 154. Yonca uratowana, a Mukkader chce popełnić samobójstwo

Kasia Kowalska
2026-07-13 22:38

Turecki serial "Panna młoda" skupia się na losach Hancer. Bohaterka, chcąc sfinansować leczenie brata, wchodzi w aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Z czasem ten biznesowy układ ewoluuje w wielkie uczucie. Już wkrótce fani będą mogli śledzić wydarzenia z 154. odcinka, który ukaże się na TVP2 w sobotę 25 lipca. Co się w nim wydarzy?

Płacząca Mukadder z serialu Panna młoda patrzy w bok. O jej dramatycznej decyzji przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w polskiej telewizji, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Serial miał swoją światową premierę w Turcji w 2024 roku, a widzowie nad Wisłą mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Co czeka Hancer, Cihana i pozostałych w 154. epizodzie?

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Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu...

"Panna młoda" odcinek 154 - streszczenie. Co się wydarzy 25 lipca 2026 roku?

W 154. odsłonie "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Tayyar przychodzi z pomocą Yoncy. Tymczasem Beyza znajdzie się w trudnej sytuacji i nie będzie miała pojęcia, co począć z dzieckiem. Mukkader natomiast zbliży się do dramatycznej decyzji o samobójstwie. Z kolei Sinem będzie nakłaniać Meliha, by podzielił się nowiną o ich ślubie z Aysu oraz Fadime. Dodatkowo Beyza, dostrzegając Cihana obok Hancer, postanowi opuścić to miejsce zabierając ze sobą synka.

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Obsada "Panny młodej". Jakich aktorów zobaczymy w tureckim hicie?

Główne role w serialu przypadły w udziale Talyi Çelebi (Hançer) i Türksevemu (Cihan). W produkcji występują także:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał serialu na TVP?

"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich telenowel. Obecnie produkcja obejmuje 325 odcinków podzielonych na trzy sezony. Z racji, że oryginalne epizody trwają po około 120 minut, w Polsce ich liczba ulegnie podwojeniu. Warto zauważyć, że telenowela jest nadal nagrywana w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Finał w naszym kraju nastąpi dopiero za kilka lat, co zwiastuje długą i pasjonującą przygodę z Hançer oraz Cihanem.

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