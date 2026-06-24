Panna młoda, odcinek 136: Cihan wpadnie w szał! Beyza wykorzysta moment słabości i zakradnie się do jego łóżka - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 136 – emisja w piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 136 odcinku serialu "Panna młoda" rozstanie głównych bohaterów stworzy idealną okazję dla intrygantki Beyzy. Kobieta od dawna wmawia byłemu mężowi, że spodziewa się jego dziecka, a konkretnie – syna. Kiedy Hancer spakuje swoje rzeczy i dyskretnie opuści stary dom na terenie posiadłości, Cihan przez chwilę ulegnie złudzeniu. Zauważy zapalone światła w sypialni i po otwarciu drzwi będzie przekonany, że jego ukochana jednak zrezygnowała z ucieczki. Szybko jednak okaże się, że to tylko wyobraźnia spłatała mu figla.

Hancer ucienie od Cihana w 136. odcinku "Panna młoda"

Tymczasem w 136 odcinku "Panna młoda" załamana Hancer znajdzie bezpieczne schronienie w apartamencie Yasemin. Przyjaciółka Cihana od pewnego czasu podejrzewa, że ciąża Beyzy to jedno wielkie oszustwo, ponieważ zauważyła nieścisłości w jej wynikach badań. Wciąż jednak brakuje jej niezbitych dowodów. Mimo trudnej sytuacji i widma rozwodu, dzięki rozmowom z Yasemin, Hancer odzyska nadzieję i znów uwierzy w szczere uczucie, którym darzy ją Cihan.

Cihan odrzuci Beyzę w 136 odcinku "Panna młoda". Nie ulegnie jej wdziękom

Beyza z kolei w 136 odcinku "Panna młoda" będzie przekonana, że po zniknięciu rywalki droga do serca Cihana stoi przed nią otworem. Intrygantka wierzy, że wymyślony syn na zawsze scali ich relację. Kobieta uknuła okrutny plan – po narodzinach dziecka Yoncy zamierza je odebrać i wychowywać jako prawowitego dziedzica rodu Develioglu.

Gdy Cihan wróci wieczorem do rezydencji, Beyza usłyszy, jak mężczyzna prosi służącą Fadime o tabletki na sen. Gdy biznesmen pogrąży się w głębokim śnie, jego była żona postanowi działać. Niezauważona wejdzie do jego sypialni, usiądzie na skraju łóżka i zacznie delikatnie dotykać twarzy Cihana. Wtedy niespodziewanie z ust śpiącego mężczyzny padnie imię "Hancer".

Przebudzenie Cihana w 136 odcinku "Panna młoda" będzie bardzo gwałtowne. Kiedy zorientuje się, że obok niego siedzi Beyza, a nie ukochana żona, wpadnie w furię. Używając ostrych słów, wyrzuci intrygantkę ze swojego pokoju i kategorycznie zabroni jej zbliżania się do siebie. Cihan jasno da do zrozumienia, że Beyza jest mu całkowicie obojętna, a jego serce należy wyłącznie do Hancer.

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