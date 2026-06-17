Panna młoda, odcinek 135: Cihan nie pozna prawdy o ciąży Beyzy! Mukadder ulegnie bezwzględnemu szantażowi Nusreta - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 135 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Dramatyczny wypadek udziałem Hancer i Beyzy w tureckim serialu "Panna młoda" sprawi, że mistyfikacja z ciążą legnie w gruzach już w 134 odcinku. Tajemnicę jako pierwsza odkryje Mukadder. Gdy tylko lekarz poinformuje ją, że odniesione przez poszkodowaną rany nie zagrażają żadnemu dziecku, ponieważ kobieta nie jest w ciąży, seniorka zareaguje wściekłością.

Matka Cihana poczuje ogromne upokorzenie ze strony byłej synowej oraz jej ojca. Przecież nie tylko dała się nabrać na opowieści o wnuku, ale wręcz przepisała swój majątek na Beyzę ze względu na rzekomego dziedzica. Wtedy uświadomi sobie skalę manipulacji, jakiej padła ofiarą.

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Beyza zdradzi Mukadder szczegóły oszustwa w 135 odcinku"Panna młoda", a Nusret zacznie jej grozić matce Cihana

Bezwzględna Beyza w 135 odcinku "Panna młoda" postanowi wyłożyć karty na stół. Potwierdzi w rozmowie z Mukadder, że wymyśliła ciążę z obawy przed ostatecznym odejściem Cihana. Według niej była to jedyna metoda na zachowanie ukochanego przy swoim boku. Co więcej, ujawni plan związany z Yoncą, która po rozwiązaniu ma oddać jej noworodka, by na zawsze połączyć ją z byłym mężem.

Dla wstrząśniętej Mukadder pomysł wychowywania obcego dziecka przez jej syna będzie absolutnie nie do zaakceptowania! Zacznie oskarżać Beyzę o całkowity brak moralności, lecz w tym momencie zainterweniuje Nusret, przechodząc do gróźb. Mężczyzna wyciągnie na światło dzienne dawne zadłużenia i zapowie ujawnienie kompromitujących faktów, które mogłyby zniszczyć seniorkę. Zaszczuta kobieta z trudem przyjmie do wiadomości stawiane jej ultimatum.

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W 135 odcinku"Panna młoda" Beyza i Nusret zmuszą Mukadder do kłamstwa o ciąży!

W trakcie ostrej wymiany zdań z matką swojego byłego męża w 135 odcinku telenoweli "Panna młoda", Beyza wykorzysta argument związany z wypadkiem samochodowym. Wskaże, że w obliczu niebezpieczeństwa Cihan ruszył na ratunek właśnie jej i rzekomemu dziecku, ignorując poszkodowaną Hancer! To według niej ostateczny dowód, że dawna ukochana znaczy dla niego więcej niż obecna żona. W końcu, gdyby Hancer nie wydostała się z pojazdu o własnych siłach, poniosłaby śmierć na miejscu.

Sprytna intrygantka zacznie w 135 odcinku "Panna młoda" namawiać Mukadder do współpracy, obiecując, że jej powrót z Cihanem zagwarantuje ponowną obecność mężczyzny w rodzinnej posiadłości. Ciągły nacisk ze strony Beyzy zbiegnie się w czasie z bezpardonowym szantażem Nusreta. Ojciec kobiety zagrozi, że w przypadku braku wsparcia z jej strony, powiadomi Cihana o tym, iż matka rzekomo od początku wiedziała o sfingowanej ciąży. Przyparta do muru seniorka ostatecznie skapituluje.

Mukadder w 135 odcinku "Panna młoda" zapewni Cihana o dobrym stanie dziecka Beyzy

Oszołomiona przebiegiem wydarzeń Mukadder opuści pokój szpitalny w 135 odcinku "Panna młoda", wpadając prosto na Cihana, który właśnie zmierza do swojej byłej żony. Mężczyzna zakomunikuje matce, że chce skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Seniorka natychmiast zablokuje mu drogę. Będzie miała pełną świadomość, że dociekliwość syna błyskawicznie obnaży spisek z ciążą, co pociągnie za sobą realizację gróźb Nusreta. Taki scenariusz mógłby na zawsze zrujnować jej relacje z Cihanem.

W efekcie matka Cihana w 135 odcinku serialu "Panna młoda" weźmie sprawy w swoje ręce. Skłamie synowi prosto w twarz, twierdząc, że jest już po rozmowie z medykiem oraz samą pacjentką, a zdrowiu matki i nienarodzonego potomka nic nie grozi. Zaznaczy również, że lada chwila obie opuszczą mury placówki medycznej. Od tego momentu Mukadder będzie musiała dźwigać ciężar tajemnicy, wiedząc, że tak bardzo upragniony wnuk jest jedynie kłamstwem...