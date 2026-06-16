Panna młoda, odcinek 134: Mukadder odkryje szokującą prawdę o ciąży Beyzy, a Cihan nie uwierzy w relację Hancer po wypadku!

Turecka telenowela "Panna młoda" to stosunkowo nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. Serial miał swoją oryginalną premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to format oficjalnie zastąpił uwielbianą "Miłość i nadzieję".

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne zwroty akcji na ekranie. Poniżej ujawniamy szczegółowo, jak potoczą się losy kluczowych postaci w 134 odcinku "Panna młoda".

Rozpoznaj turecki serial po postaci. Tylko mistrz zdobędzie 9/9! Pytanie 1 z 9 Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu... "Przysięga" "Okrutne miasto" "Elif" "Żony ze Stambułu" Następne pytanie

Streszczenie 134. odcinka "Panna młoda" Cihan odrzuca oskarżenia Hancer, że Beyza spowodowała wypadek

W zbliżającym się wielkimi krokami 134 odcinku "Panna młoda" będziemy świadkami niezwykle dramatycznych chwil. Derya we współpracy z Cemilem postanawiają wesprzeć ciężarną Yoncę w jej trudnym położeniu. Z kolei w szpitalu dochodzi do przełomowego odkrycia, kiedy to Mukadder dociera do informacji, że ciąża Beyzy była wielkim kłamstwem.

W międzyczasie Nusret decyduje się na radykalny krok i stawia Mukadder twarde ultimatum. Napięta sytuacja narasta również między małżonkami, ponieważ Cihan absolutnie nie potrafi uwierzyć słowom Hancer, która twierdzi, że Beyza celowo doprowadziła do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

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Obsada Panny młodej. Kto wciela się w Cihana, Hancer i resztę bohaterów?

Główne skrzypce w tej wciągającej historii grają Talya Çelebi, występująca w roli Hançer, oraz Türkseve, który portretuje postać bezkompromisowego Cihana. Na szklanym ekranie towarzyszy im cała plejada uzdolnionych aktorów drugoplanowych, którzy budują napięcie i liczne intrygi. Pełna lista zaangażowanych gwiazd prezentuje się następująco:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w bezwzględną Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar pojawiająca się na ekranie jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca intrygantkę Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Finał serialu Panna młoda w Polsce. Ile odcinków łącznie zobaczą polscy widzowie?

Ten konkretny tytuł zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich tasiemców. Obecnie produkcja może pochwalić się trzema pełnymi sezonami, które zamykają się w gargantuicznej liczbie 325 odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, polski nadawca konsekwentnie dzieli je na krótsze formaty, co w praktyce podwaja całkowitą ich liczbę w naszym kraju. Należy mieć także na uwadze, że twórcy z Turcji nie zakończyli jeszcze prac na planie zdjęciowym, przez co ostateczna długość tego telewizyjnego fenomenu wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Rodzimi fani muszą uzbroić się w anielską cierpliwość, gdyż zakończenie historii Hançer i Cihana to perspektywa co najmniej kilku najbliższych lat przed telewizorami.

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