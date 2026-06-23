Panna młoda, odcinek 132: Beyza porwie Hancer i zaplanuje śmiertelny wypadek - ZDJĘCIA

W 132 odcinku "Panny młodej" Beyza uniknie badania USG

Końcowe fragmenty 132 odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" przyniosą widzom ogromne emocje i znowu zilustrują doskonałe zdolności manipulacyjne Beyzy, która zawsze potrafi wykaraskać się z najtrudniejszych problemów.

Niewiele brakowało, aby lekarka Yasemin zorientowała się w oszustwie dotyczącym rzekomego stanu błogosławionego. Gdy Cihan zmusi byłą żonę do wizyty w gabinecie swojej zaprzyjaźnionej ginekolożki, kobieta natychmiast wywoła awanturę. Zacznie oskarżać specjalistkę o niezdrową fascynację jej osobą i kategorycznie odmówi zajęcia miejsca na fotelu w celu wykonania kontrolnego USG.

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Rozmowa Cihana z byłą żoną w 132 odcinku "Pannie młodej". W głowie Beyzy zrodzi się plan

Niespodziewany splot wydarzeń w 132 odcinku "Panny młodej" sprawi, że Yasemin musi nagle odebrać poród innej pacjentki, dzięki czemu Beyza ostatecznie uniknie weryfikacji. Droga powrotna nie przyniesie jednak dla intrygantki dobrych wiadomości, ponieważ Cihan stanowczo oświadczy jej, że ich relacja opiera się wyłącznie na nienarodzonym jeszcze potomku. Mężczyzna brutalnie przypomni, że uczucie dawno wygasło i zaakceptowała przecież rozstanie, podczas gdy on obecnie buduje nową przyszłość u boku Hancer, co pozostaje decyzją ostateczną.

Stanowcza deklaracja Cihana z 132 odcinka "Panny młodej" sprowokuje byłą partnerkę do uknucia niezwykle niebezpiecznej intrygi, mającej na celu ostateczne wyeliminowanie aktualnej ukochanej mężczyzny. Używając potajemnie smartfona swojego byłego męża, kobieta wyśle w jego imieniu kłamliwą wiadomość tekstową, w której napisze: „Mam niespodziankę. Przyjdź do naszej kawiarni. Czekam.”.

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Służąca Saniye w 132 odcinku "Panny młodej" znajdzie sztuczny brzuch. Hancer nie rozpozna oszustwa

Chwilę po tym, jak do Hancer dotrze sfabrykowany komunikat od rzekomego narzeczonego, pracownica posiadłości Saniye natrafi na atrapę ciążowego brzucha, pozostawioną przypadkowo przez Beyzę na terenie letniej rezydencji. Znalezisko zostanie natychmiast pokazane gospodyni, jednak zaabsorbowana kobieta potraktuje ten przedmiot wyłącznie jako specyficzną poduszkę i zupełnie zignoruje potencjalne zagrożenie.

Zdziwiona pokojówka pokaże przedmiot swojej pracodawczyni. „Na dole znalazłam coś takiego, nie wiem, czy to wyrzucić?” - zapyta Saniye. Kobieta odpowie w pośpiechu: „Co to jest? Proszę zostawić na stole. Potem pomyślę... Teraz muszę wyjść. Cihan czeka. Chyba pani rozumie...”.

Niebezpieczna przejażdżka z Beyzą w 132 odcinku "Panny młodej". Hancer wpadnie w śmiertelną pułapkę

Szykując się do rzekomego spotkania z małżonkiem w 132 odcinku telenoweli "Panna młoda", Hancer całkowicie wyrzuci z pamięci dziwne znalezisko zaprezentowane przez pokojówkę. Niespodziewanie na podjeździe przed wakacyjną posesją pojawi się auto prowadzone przez udającą brzemienną kobietę. Rozpocznie się krótka i bardzo nerwowa wymiana zdań między obiema bohaterkami tureckiej produkcji.

„Co tu robisz?” - żona Cihana nie będzie miała pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Ale od razu wpadnie w pułapkę Beyzy! Usłyszy od niej: „Nie pytaj, wsiadaj!”. Zdezorientowana zapyta: „Dlaczego?”. Beyza odpowie wymijająco: „Nie wiem. Cihan chciał się spotkać. Potem zadzwonił do mnie”. Zaskoczona kobieta dopyta: „Dlaczego sam nie przyjechał?”. Usłyszy chłodną ripostę: „Spytasz go o to. Chodź, nie ugryzę! Tak się mnie boisz?”.

Hancer szybko odetnie się rywalce: „Nie boję się nikogo...”. Złośliwa oszustka skwituje to słowami: „Chyba nie do końca!”. Wtedy padną kolejne, pełne niepokoju pytania: „Dokąd jedziemy? Gdzie on jest?”. Intrygantka rzuci tylko: „Spokojnie, cierpliwości...”. Kobieta nie odpuści: „Mów dokąd! Gdzie on jest?”. „Nie ufasz mi?” - zapyta kierująca.

Wściekła Hancer wykrzyczy: „Bzdury gadasz! Gdzie jest Cihan? W porządku sama go spytam!”. W odpowiedzi usłyszy tylko szydercze: „Śmiało, oby odebrał...”.

Próba skontaktowania się z małżonkiem przez zaniepokojoną Hancer w 132 odcinku "Panny młodej" zakończy się niepowodzeniem, ponieważ telefon straci zasięg. W tym samym momencie Beyza obdarzy pasażerkę mrożącym krew w żyłach wzrokiem.

Następnie Beyza gwałtownie przyspieszy na opustoszałej drodze, dążąc do sfinalizowania swojej bezwzględnej koncepcji porwania i zabicia rywalki w wyreżyserowanym wypadku.

Kiedy 132 odcinek serialu "Panna młoda" w telewizji?

Emisja 132 odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" w sobotę, 27 czerwca 2026 r., o godz. 17.20 w TVP2.