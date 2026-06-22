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W 952. odsłonie serialu Aynur za wszelką cenę próbowała odzyskać wartościowy zegarek Sinana, co doprowadziło ją do nielegalnego przeszukania policyjnej bazy danych. Kobieta znalazła domniemanego sprawcę i pozbawiła go przytomności, ale szybko okazało się, że zaatakowany to świadek koronny z zupełnie innego śledztwa. Z tego powodu bohaterka trafiła prosto do celi. Z kolei w 953. epizodzie Sinan wykorzystał sytuację, aby wyrównać rachunki za dawne odrzucenie jego zalotów. Zamiast pomóc osadzonej, przeprowadził z nią bezlitosne przesłuchanie, podczas którego groził jej wieloletnim więzieniem i doprowadził ją na skraj załamania nerwowego. Niestety te dramatyczne doświadczenia niczego jej nie nauczyły. W 956. odcinku zlekceważyła podstawowe zasady ostrożności i w ramach prywatnego śledztwa została schwytana przez groźnego przestępcę o imieniu Tevfik.
Aynur porwana w 957. odcinku serialu Dziedzictwo. Sinan znów rusza na ratunek
W 957. epizodzie tureckiej produkcji porwana Aynur nie znajdzie drogi ucieczki z rąk swojego oprawcy. Ostatecznie z pomocą przybędzie jej Sinan, po raz kolejny ratując jej życie w dramatycznych okolicznościach. Prokurator nie ukryje jednak potężnej wściekłości z powodu lekkomyślności kobiety, która zupełnie zbagatelizowała jego wcześniejsze rady. Zachowanie bohaterki wywoła także ogromne rozczarowanie u Adalet. Osaczona ciągłymi oskarżeniami i świadoma swoich tragicznych decyzji kobieta ostatecznie się podda. Złoży Adalet żelazną obietnicę polegającą na całkowitym zerwaniu jakichkolwiek kontaktów z Sinanem.
Dziedzictwo odcinek 957. Kiedy emisja w TVP1 i gdzie szukać powtórek
Turecką telenowelę można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli. Transmisja odbywa się na antenie stacji TVP1 punktualnie o godzinie 16:05. Premierę 957. odcinka zaplanowano na poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Widzowie bez dostępu do telewizji w porze emisji nie muszą się martwić. Nadawca regularnie udostępnia wszystkie starsze oraz najnowsze epizody za pośrednictwem swojej platformy internetowej TVP VOD.
W sieci można również sprawdzić swoją wiedzę o uwielbianej produkcji. Dostępny jest tam dedykowany quiz typu prawda czy fałsz, który bezlitośnie weryfikuje stopień znajomości fabuły i bohaterów tego popularnego tureckiego formatu.
Fabuła serialu Dziedzictwo i pełna obsada. O czym jest turecka telenowela
Historia skupia się na Seher i Kevser, które dorastają w skromnym, ale pełnym ciepła domu u boku ojca Yusufa. Ich drogi rozchodzą się po ślubie Kevser z bogaczem z rodu Kyrymly. Wkrótce po narodzinach syna, któremu daje imię po dziadku, kobieta zostaje wdową i dowiaduje się o swojej śmiertelnej chorobie. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego Yamana. Od tego momentu jedynym życiowym celem Seher staje się walka o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.
Główne role w serialowej produkcji odgrywają:
- Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana
- Sıla Türkoğlu grająca rolę Seher
- Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa
- Gülderen Güler występująca jako Kiraz
- Melih Özkaya pojawiający się na ekranie jako Ali
- Tolga Pancaroglu portretujący Ziyę
- İpek Arkan jako serialowa Duygu
- Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu