W 952. odsłonie serialu Aynur za wszelką cenę próbowała odzyskać wartościowy zegarek Sinana, co doprowadziło ją do nielegalnego przeszukania policyjnej bazy danych. Kobieta znalazła domniemanego sprawcę i pozbawiła go przytomności, ale szybko okazało się, że zaatakowany to świadek koronny z zupełnie innego śledztwa. Z tego powodu bohaterka trafiła prosto do celi. Z kolei w 953. epizodzie Sinan wykorzystał sytuację, aby wyrównać rachunki za dawne odrzucenie jego zalotów. Zamiast pomóc osadzonej, przeprowadził z nią bezlitosne przesłuchanie, podczas którego groził jej wieloletnim więzieniem i doprowadził ją na skraj załamania nerwowego. Niestety te dramatyczne doświadczenia niczego jej nie nauczyły. W 956. odcinku zlekceważyła podstawowe zasady ostrożności i w ramach prywatnego śledztwa została schwytana przez groźnego przestępcę o imieniu Tevfik.

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Aynur porwana w 957. odcinku serialu Dziedzictwo. Sinan znów rusza na ratunek

W 957. epizodzie tureckiej produkcji porwana Aynur nie znajdzie drogi ucieczki z rąk swojego oprawcy. Ostatecznie z pomocą przybędzie jej Sinan, po raz kolejny ratując jej życie w dramatycznych okolicznościach. Prokurator nie ukryje jednak potężnej wściekłości z powodu lekkomyślności kobiety, która zupełnie zbagatelizowała jego wcześniejsze rady. Zachowanie bohaterki wywoła także ogromne rozczarowanie u Adalet. Osaczona ciągłymi oskarżeniami i świadoma swoich tragicznych decyzji kobieta ostatecznie się podda. Złoży Adalet żelazną obietnicę polegającą na całkowitym zerwaniu jakichkolwiek kontaktów z Sinanem.

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Dziedzictwo odcinek 957. Kiedy emisja w TVP1 i gdzie szukać powtórek

Turecką telenowelę można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli. Transmisja odbywa się na antenie stacji TVP1 punktualnie o godzinie 16:05. Premierę 957. odcinka zaplanowano na poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Widzowie bez dostępu do telewizji w porze emisji nie muszą się martwić. Nadawca regularnie udostępnia wszystkie starsze oraz najnowsze epizody za pośrednictwem swojej platformy internetowej TVP VOD.

W sieci można również sprawdzić swoją wiedzę o uwielbianej produkcji. Dostępny jest tam dedykowany quiz typu prawda czy fałsz, który bezlitośnie weryfikuje stopień znajomości fabuły i bohaterów tego popularnego tureckiego formatu.

Fabuła serialu Dziedzictwo i pełna obsada. O czym jest turecka telenowela

Historia skupia się na Seher i Kevser, które dorastają w skromnym, ale pełnym ciepła domu u boku ojca Yusufa. Ich drogi rozchodzą się po ślubie Kevser z bogaczem z rodu Kyrymly. Wkrótce po narodzinach syna, któremu daje imię po dziadku, kobieta zostaje wdową i dowiaduje się o swojej śmiertelnej chorobie. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego Yamana. Od tego momentu jedynym życiowym celem Seher staje się walka o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

Główne role w serialowej produkcji odgrywają:

Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana

Sıla Türkoğlu grająca rolę Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa

Gülderen Güler występująca jako Kiraz

Melih Özkaya pojawiający się na ekranie jako Ali

Tolga Pancaroglu portretujący Ziyę

İpek Arkan jako serialowa Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu