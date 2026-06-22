Dziedzictwo, odcinek 957: Wszystko wymknie się spod kontroli. Aynur pożegna się z Sinanem na zawsze - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-22 13:46

W nadchodzącej odsłonie tureckiego hitu Aynur ponownie wpada w tarapaty, a z opresji wyciąga ją nie kto inny jak Sinan. Uratowanie kobiety kończy się jednak potężną awanturą między tą dwójką. Dodatkowo pod wpływem nacisków ze strony Adalet, dziewczyna podejmuje ostateczną decyzję w sprawie swoich relacji z prokuratorem. Premiera 957. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 22 czerwca, a my już teraz zdradzamy szczegóły fabuły.

W 952. odsłonie serialu Aynur za wszelką cenę próbowała odzyskać wartościowy zegarek Sinana, co doprowadziło ją do nielegalnego przeszukania policyjnej bazy danych. Kobieta znalazła domniemanego sprawcę i pozbawiła go przytomności, ale szybko okazało się, że zaatakowany to świadek koronny z zupełnie innego śledztwa. Z tego powodu bohaterka trafiła prosto do celi. Z kolei w 953. epizodzie Sinan wykorzystał sytuację, aby wyrównać rachunki za dawne odrzucenie jego zalotów. Zamiast pomóc osadzonej, przeprowadził z nią bezlitosne przesłuchanie, podczas którego groził jej wieloletnim więzieniem i doprowadził ją na skraj załamania nerwowego. Niestety te dramatyczne doświadczenia niczego jej nie nauczyły. W 956. odcinku zlekceważyła podstawowe zasady ostrożności i w ramach prywatnego śledztwa została schwytana przez groźnego przestępcę o imieniu Tevfik.

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Aynur porwana w 957. odcinku serialu Dziedzictwo. Sinan znów rusza na ratunek

W 957. epizodzie tureckiej produkcji porwana Aynur nie znajdzie drogi ucieczki z rąk swojego oprawcy. Ostatecznie z pomocą przybędzie jej Sinan, po raz kolejny ratując jej życie w dramatycznych okolicznościach. Prokurator nie ukryje jednak potężnej wściekłości z powodu lekkomyślności kobiety, która zupełnie zbagatelizowała jego wcześniejsze rady. Zachowanie bohaterki wywoła także ogromne rozczarowanie u Adalet. Osaczona ciągłymi oskarżeniami i świadoma swoich tragicznych decyzji kobieta ostatecznie się podda. Złoży Adalet żelazną obietnicę polegającą na całkowitym zerwaniu jakichkolwiek kontaktów z Sinanem.

Mężczyzna z brodą i wąsami w granatowej marynarce i krawacie, z zaciśniętymi zębami i wściekłym wyrazem twarzy, patrzący w dół. Scena z serialu Dziedzictwo, gdzie Sinan ratuje Aynur. Więcej informacji o serialu znajdziesz na portalu Super Seriale.
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Dziedzictwo odcinek 957. Kiedy emisja w TVP1 i gdzie szukać powtórek

Turecką telenowelę można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli. Transmisja odbywa się na antenie stacji TVP1 punktualnie o godzinie 16:05. Premierę 957. odcinka zaplanowano na poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Widzowie bez dostępu do telewizji w porze emisji nie muszą się martwić. Nadawca regularnie udostępnia wszystkie starsze oraz najnowsze epizody za pośrednictwem swojej platformy internetowej TVP VOD.

W sieci można również sprawdzić swoją wiedzę o uwielbianej produkcji. Dostępny jest tam dedykowany quiz typu prawda czy fałsz, który bezlitośnie weryfikuje stopień znajomości fabuły i bohaterów tego popularnego tureckiego formatu.

Fabuła serialu Dziedzictwo i pełna obsada. O czym jest turecka telenowela

Historia skupia się na Seher i Kevser, które dorastają w skromnym, ale pełnym ciepła domu u boku ojca Yusufa. Ich drogi rozchodzą się po ślubie Kevser z bogaczem z rodu Kyrymly. Wkrótce po narodzinach syna, któremu daje imię po dziadku, kobieta zostaje wdową i dowiaduje się o swojej śmiertelnej chorobie. Tuż przed śmiercią błaga siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła despotycznego Yamana. Od tego momentu jedynym życiowym celem Seher staje się walka o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

Główne role w serialowej produkcji odgrywają:

  • Halil Ibrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana
  • Sıla Türkoğlu grająca rolę Seher
  • Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa
  • Gülderen Güler występująca jako Kiraz
  • Melih Özkaya pojawiający się na ekranie jako Ali
  • Tolga Pancaroglu portretujący Ziyę
  • İpek Arkan jako serialowa Duygu
  • Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu
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