Dziedzictwo, odcinek 956: Sibel i Cansel zaplanują bezwzględną deportację Nany - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 956. Data emisji i intryga w salonie Cansel

Najnowszy epizod uwielbianej produkcji pokaże wizytę całkowicie zdruzgotanej Sibel w zakładzie należącym do Cansel. Kobieta straci kolejnych sojuszników, ponieważ Cennet niespodziewanie zdecyduje się poprzeć Nanę w ich konflikcie. Właśnie dlatego właścicielka salonu pozostanie absolutnie jedyną szansą na skuteczne wyeliminowanie Maryam i ostateczne zdobycie względów Poyraza.

Gospodyni miejsca natychmiast dostrzeże fatalny nastrój swojego gościa i wprost zacznie dociekać przyczyn takiego stanu rzeczy. Trafnie zdiagnozuje problem, błyskawicznie wskazując Nanę jako główne źródło narastających kłopotów emocjonalnych dziewczyny.

„- Coś się stało? - zainteresuje się Cansel, widząc jej smutną minę.”

„- Ta dziewczyna już nigdy stąd nie wyjedzie? Nie ma żadnego chłopaka, ani narzeczonego? - dopyta ją Sibel.”

„- Nie wiem, odwiedził ją jakiś przyjaciel rodziny. To wszystko. Na dobre zapuściła korzenie, przywarła do Poyraza jak pijawka - usłyszy w odpowiedzi.”

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Sibel i Cansel połączą siły przeciwko Nanie w 956 odcinku "Dziedzictwa"

Zdesperowana Sibel bez ogródek poprosi wspólniczkę o zdecydowane działania zmierzające do trwałego usunięcia znienawidzonej rywalki. Naiwnie będzie wierzyć, że wyłącznie ta obca kobieta będzie blokować jej drogę do wielkiego uczucia i upragnionego związku. Całkowicie zignoruje przy tym twarde fakty, chociaż sam Poyraz wyraźnie zaznaczył niedawno, iż postrzega ją jedynie w kategoriach czysto przyjacielskich.

„- Błagam. Pomóż mi... Poraz ją kocha. Ta dziewucha zepsuła wszystko. To ja zasługuję na Poyraza... To ja od lat go... A jeśli coś ich połączy? Nie mogę na to pozwolić. Przecież kocham go od dziecka. Pomóż mi. Ta dziewczyna musi stąd zniknąć na zawsze - zacznie kajać się przed nią Sibel.”

Właścicielka zakładu kosmetycznego ochoczo przystanie na tę mroczną propozycję współpracy. Będzie wynikać to z jej prywatnych motywacji, ponieważ obecność Nany będzie generować ogromne zamieszanie również w jej własnym życiu rodzinnym. Czarę goryczy przeleje rosnące zauroczenie jej brata Semiha, który zacznie żywić do intruzki coraz silniejsze uczucia.

„- Przez nią nasze życie zmieniło się w koszmar. Już ja zadbam o to, żebyś wyszła za Poyraza. Znajdę jakiś sposób - obieca jej Cansel.”

„- A ona niech idzie do diabła - doda Sibel.”

Brutalny plan Cansel. Donos na policję w 956 odcinku "Dziedzictwa"

Rozmowa w salonie piękności szybko przyniesie konkretne rozwiązania, a inicjatorka intrygi wpadnie na niezwykle bezwzględne rozwiązanie problemu. Kobieta wymyśli radykalny sposób na ostateczne wyeliminowanie niechcianego gościa z ich codzienności, który będzie miał przynieść natychmiastowe i nieodwracalne skutki.

„- Oczywiście, mam pomysł. Jest Gruzinką i opiekunką Yusufa. Skoro jego wuj nie żyje, Nana jest tu nielegalnie. Wcześniej udało jej się unikać policji. Trzeba będzie złożyć na nią donos - zasugeruje Cansel.”

Usłyszawszy ten diabelski plan, zachwycona dziewczyna z radością rzuci się przyjaciółce na szyję. Gospodyni upewni ją o wysokiej skuteczności takiego działania, nakazując błyskawiczne podjęcie stosownych kroków przeciwko rywalce. Sibel bez chwili wahania postanowi zrealizować ten bezlitosny zamysł i powiadomić odpowiednie służby.

„- I to się uda? - upewni się Sibel.”

„- Nie takie rzeczy mówią mi tu w salonie. Nielegalnych emigrantów od razu deportują - wyzna jej Cansel.”

„- Oby i ją odesłali - doda dziewczyna.”

„- Nie będziemy czekać, aż sami złapią. Dzwoń na policję - uzna bratowa Poyraza.”

„- Dla Poyraza jestem gotowa na wszystko - zgodzi się zdeterminowana kobieta.”