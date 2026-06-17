Panna młoda, odcinek 126: Hancer spotka ciężarną Yoncę i wreszcie pozna prawdę, że to nie Beyza urodzi dziecko? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-17 13:16

W 126 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" dojdzie do niespodziewanego spotkania, które może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Hancer natknie się na uciekającą przed Nusretem, ciężarną Yoncę. Zdesperowana kobieta zasugeruje żonie Cihana, że rozwiązanie zagadki od dawna znajduje się przed jej oczami. Czy główna bohaterka "Panny młodej" wreszcie zrozumie, że odmienny stan przyjaciółki Beyzy to element przemyślanej intrygi, a nie zwykły zbieg okoliczności? Sprawdź, co wydarzy się w 126 odcinku "Panna młoda" i zobacz ZDJĘCIA.

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Zatrzymanie Cihana przez organy ścigania w 126 odcinku "Panna młoda" nastąpi w tym samym momencie, w którym ciężarna Yonca padnie ofiarą brutalnego ataku. Na polecenie Nusreta jego zaufany człowiek, Tajjar, otrzyma specjalne zadanie pilnowania przyjaciółki Beyzy do chwili, gdy specjalistyczne testy medyczne ostatecznie potwierdzą brak ewentualnych wad genetycznych u jej nienarodzonego potomka.

Zdesperowana Yonca w 126 odcinku "Panna młoda" podejmie jednak niezwykle ryzykowną próbę wyrwania się z rąk oprawcy, co doprowadzi do tragicznych w skutkach wydarzeń na miejskiej ulicy. Po brutalnej napaści poszkodowana natychmiast uda się na lokalny komisariat w celu złożenia oficjalnych zeznań przeciwko swojemu bezwzględnemu prześladowcy. Zanim jednak lekarz zdąży przeprowadzić obdukcję, przerażona uciekinierka pospiesznie opuści budynek policji i w zupełnie niespodziewanych okolicznościach wpadnie prosto na Hancer.

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Hancer nie domyśli się prawdy o ciąży Yoncy w 126 odcinku "Panna młoda"

W 126 odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" Hancer i Cihan nagle dostrzegą na chodniku przerażoną Yoncę. Właśnie w tym konkretnym momencie główna bohaterka na własne oczy przekona się, że znajoma Beyzy nosi pod sercem dziecko, co powinno stanowić dla niej wyraźny sygnał ostrzegawczy o dziwnym zbiegu okoliczności dotyczących obu pań.

Zaskakująco jednak, te niezwykle spójne i niepokojące fakty w ogóle nie wzbudzą w niej głębszych podejrzeń, ponieważ jej uwaga w całości skupi się na panicznym zachowaniu zbiegłej kobiety. Tymczasem z bezpiecznej odległości całą napiętą sytuację będzie bacznie monitorował zdeterminowany Nusret, który za wszelką cenę zechce ponownie przejąć całkowitą kontrolę nad nieposłuszną znajomą.

Panna młoda, odcinek 126: Hancer spotka ciężarną Yoncę i wreszcie pozna prawdę, że to nie Beyza urodzi dziecko? - ZDJĘCIA
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"Panna młoda" odcinek 126. Co wydarzy się podczas spotkania Hancer i Yoncy?

Zupełnie nieświadomie Hancer i Engin zaangażują się w groźną intrygę w 126 odcinku serialu "Panna młoda", gdy zaoferują zdesperowanej Yoncy pomoc w uciecze przed podążającym jej tropem Nusretem. Kompletnie nie będą zdawali sobie sprawy z powagi całej sytuacji i ukrytych motywów uciekinierki.

- Yonca, nie czekaj tu sama, podwieziemy cię... Dokąd jedziesz?”

- Wysiądę gdzieś po drodze. Muszę coś załatwić - wyjaśni pokrętnie Yonca, oglądając się za siebie, czy Nusret ich nie śledzi.

-Podwieziemy cię dokąd zechcesz. Nie będziesz w tym stanie chodzić pieszo - stwierdzi Engin.

- Nie trzeba. Mogę wysiąść tutaj. Tu wystarczy... - Yonca wyjdzie z auta i zacznie biec po ulicy, lecz Hancer od razu ją zatrzyma. 

- Dokąd ty idziesz? Yonca, uciekasz przed kimś? Jeśli coś jest nie tak, powiedz, może zdołam ci pomóc...

- Prawda jest tuż przed twoim nosem jednak nic nie rozumiesz! - Yonca w 126 odcinku "Panna młoda" nie powie Hancer prawdy o ciąży Beyzy, o tym, że urodzi dziecko, które odda przyjaciółce, żeby wmówiła Cihanowi, że to ich syn. 

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