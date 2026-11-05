Panna młoda, odcinek 253. Hancer składa propozycję Beyzie, a Yonca wyrzuca Cemila

Kolejnym wielkim przebojem emitowanym na antenie stacji TVP2 okazał się serial "Panna młoda". Produkcja ta miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku. Jakie zawirowania czekają wkrótce główne postacie? Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat wydarzeń z 253. odcinka "Panna młoda".

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"Panna młoda" odcinek 253 - streszczenie i emisja 19 listopada 2026

W nadchodzącym, 253. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda" nie zabraknie emocji. Przez zachowanie Cemila odchodzi następna klientka, co skłania Yoncę do wyrzucenia mężczyzny z salonu. W tym samym czasie Hancer wychodzi z pewną inicjatywą i przedstawia Beyzie swoją propozycję. Podczas spotkania z prawniczką Beren, Engin zwraca uwagę na jej kolczyki, które tworzą komplet z bransoletką odnalezioną wcześniej u Yasemin. Z kolei Fadime ma pretensje do Sinem, a powodem jej złości jest Melih oraz plany dotyczące ich ślubu.

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Ile odcinków liczy "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Produkcja "Panna młoda" zalicza się do grona wyjątkowo długich telenowel znad Bosforu. Dotychczas nakręcono trzy sezony składające się łącznie z 463 odcinków. Ze względu na to, że oryginalny metraż każdego z nich wynosi około dwóch godzin, na potrzeby polskiej telewizji materiał jest dzielony, co mniej więcej podwoi ostateczną liczbę.

Co ważne, prace na planie 4 sezonu "Panna młoda" w Turcji ruszyły pod koniec wakacji, dlatego całkowita długość serii pozostaje tajemnicą. Polscy fani z pewnością poczekają na wielki finał jeszcze bardzo długo, a wspólne śledzenie losów Hancer oraz Cihana może potrwać nawet kilka lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hancer, Cihana i inne postacie?

Główne postacie w tej historii, czyli Hancer oraz Cihana, kreują na ekranie Talya Çelebi i Türkseve. Oprócz nich w obsadzie tureckiej telenoweli występują także:

• Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,

• Betigül Ceylan odgrywająca rolę Mukadder Develioglu,

• Günnur Adıgüzel na ekranie jako Gülsüm,

• Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,

• Ceren Yuksekkaya występująca jako Derya,

• Sidal Damar grająca bohaterkę o imieniu Sinem,

• Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

• Türker Kantar w roli serialowego Emira,

• Çisel Kuskan odgrywająca postać Beyzy,

• Derya Deniz Değirmenci występująca na ekranie jako Yasemin.

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