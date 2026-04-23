Panna młoda, odcinek 89. Cemil obrywa patelnią, a Beyza stawia ultimatum

Spis treści
- "Panna młoda" odcinek 89. Cihan pod ścianą, a Beyza stawia bezwzględne warunki
- Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hancer na szklanym ekranie?
- Tureckie hity i telenowele, na które polscy widzowie wciąż czekają
- Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał tej historii w Polsce to bardzo odległa przyszłość
Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. Serial zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Zastanawiasz się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Poniżej znajdziesz dokładny opis wydarzeń z 89. odsłony tego telewizyjnego formatu.
"Panna młoda" odcinek 89. Cihan pod ścianą, a Beyza stawia bezwzględne warunki
Uderzenie patelnią w głowę diametralnie zmienia dotychczasowe zachowanie Cemila. Tymczasem Hancer twardo domaga się, aby Beyza nadal pozostała w posiadłości. Cihan ewidentnie traci kontrolę nad narastającym chaosem. Sytuację bezwzględnie wykorzystuje Beyza, która z pełną premedytacją realizuje swój plan, dając Cihanowi zaledwie trzy dni na podjęcie ostatecznej decyzji.
Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hancer na szklanym ekranie?
Główne role w omawianej produkcji odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve (wcielający się w Cihana). Na planie zdjęciowym towarzyszy im liczna grupa innych utalentowanych artystów. Pełne zestawienie aktorów wygląda następująco:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał tej historii w Polsce to bardzo odległa przyszłość
Omawiana telenowela zalicza się do niezwykle rozbudowanych tytułów. Obecnie składa się ona z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne wydania trwają blisko dwie godziny, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, przez co całkowita liczba odcinków wzrośnie w przybliżeniu dwukrotnie. Dodatkowo w Turcji wciąż powstają nowe nagrania, dlatego ostateczna długość produkcji pozostaje niewiadomą. Pewne jest natomiast, że polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim dotrwają do finału.
