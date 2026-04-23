Panna młoda, odcinek 89. Cemil obrywa patelnią, a Beyza stawia ultimatum

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. Serial zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Zastanawiasz się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Poniżej znajdziesz dokładny opis wydarzeń z 89. odsłony tego telewizyjnego formatu.

"Panna młoda" odcinek 89. Cihan pod ścianą, a Beyza stawia bezwzględne warunki

Uderzenie patelnią w głowę diametralnie zmienia dotychczasowe zachowanie Cemila. Tymczasem Hancer twardo domaga się, aby Beyza nadal pozostała w posiadłości. Cihan ewidentnie traci kontrolę nad narastającym chaosem. Sytuację bezwzględnie wykorzystuje Beyza, która z pełną premedytacją realizuje swój plan, dając Cihanowi zaledwie trzy dni na podjęcie ostatecznej decyzji.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hancer na szklanym ekranie?

Główne role w omawianej produkcji odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve (wcielający się w Cihana). Na planie zdjęciowym towarzyszy im liczna grupa innych utalentowanych artystów. Pełne zestawienie aktorów wygląda następująco:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał tej historii w Polsce to bardzo odległa przyszłość

Omawiana telenowela zalicza się do niezwykle rozbudowanych tytułów. Obecnie składa się ona z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne wydania trwają blisko dwie godziny, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, przez co całkowita liczba odcinków wzrośnie w przybliżeniu dwukrotnie. Dodatkowo w Turcji wciąż powstają nowe nagrania, dlatego ostateczna długość produkcji pozostaje niewiadomą. Pewne jest natomiast, że polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim dotrwają do finału.

