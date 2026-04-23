Panna młoda, odcinek 89. Cemil obrywa patelnią, a Beyza stawia ultimatum

Kasia Kowalska
2026-04-23 11:36

Turecki hit "Panna młoda" (oryg. "Gelin") przedstawia losy osieroconej Hancer, która w zamian za sfinansowanie leczenia brata, decyduje się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Szybko okazuje się, że transakcja przeradza się w głębokie uczucie. W środę, 6 maja, telewizyjna Dwójka pokaże 89. epizod tej pasjonującej historii. Sprawdź, jak potoczą się losy głównych bohaterów.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Wyrzeźbiona twarz aktora Türkseve, z wyraźnym zarostem i ciemnymi włosami, intensywnie patrzy w obiektyw, symbolizując napięcie Cihana w 89. odcinku serialu "Panna młoda". Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. Serial zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Zastanawiasz się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Poniżej znajdziesz dokładny opis wydarzeń z 89. odsłony tego telewizyjnego formatu.

"Panna młoda" odcinek 89. Cihan pod ścianą, a Beyza stawia bezwzględne warunki

Uderzenie patelnią w głowę diametralnie zmienia dotychczasowe zachowanie Cemila. Tymczasem Hancer twardo domaga się, aby Beyza nadal pozostała w posiadłości. Cihan ewidentnie traci kontrolę nad narastającym chaosem. Sytuację bezwzględnie wykorzystuje Beyza, która z pełną premedytacją realizuje swój plan, dając Cihanowi zaledwie trzy dni na podjęcie ostatecznej decyzji.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Cihana i Hancer na szklanym ekranie?

Główne role w omawianej produkcji odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve (wcielający się w Cihana). Na planie zdjęciowym towarzyszy im liczna grupa innych utalentowanych artystów. Pełne zestawienie aktorów wygląda następująco:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał tej historii w Polsce to bardzo odległa przyszłość

Omawiana telenowela zalicza się do niezwykle rozbudowanych tytułów. Obecnie składa się ona z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 epizodów. Ponieważ oryginalne wydania trwają blisko dwie godziny, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, przez co całkowita liczba odcinków wzrośnie w przybliżeniu dwukrotnie. Dodatkowo w Turcji wciąż powstają nowe nagrania, dlatego ostateczna długość produkcji pozostaje niewiadomą. Pewne jest natomiast, że polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim dotrwają do finału.

