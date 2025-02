Pan Mama, odcinek 2: Szwagier Sylwestra ogłosi casting na najemcę. Dojdzie do fatalnej pomyłki

"Kan Çiçekleri" będzie pokazywane w Polsce! O czym jest nowy serial turecki TVP? "Vendetta" to nowy hit?

"Pan Mama" odcinek 2 - sobota, 1.03.2025, o godz. 18.00 w TVP1

W 2. odcinku "Pana Mamy" los znów nie oszczędzi Sylwestra, który dzielnie stara się godzić obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi. Póki co nikt nie poznał się na wybitnym geniuszu mężczyzny, który chciałby realizować swoje autorskie pomysły graficzne, ale ze względu na odpowiedzialność finansową i rozsądek, przyjmuje zlecenia graficzne i realizuje je pod dyktando pracodawców. Póki co nie zapowiada się, by Sylwester dostał wreszcie upragnione zlecenie, w którym może puścić wodzę fantazji. Za coś musi przecież utrzymać siebie i dzieci. W 2. odcinku "Pana Mamy" wpadnie w konkretne zawirowanie mieszkaniowe. Szwagier Miras wymyśli casting na najemcę lokalu...

Miras kupi mieszkanie od znanej aktorki

Szwagier Sylwestra zdecyduje się na śmiały krok i za część spadku kupi mieszkanie od pani Grażyny – znanej aktorki, która mieszkała naprzeciwko Sylwestra i jego dzieci. Uzna, że chce wynająć nieruchomość.

- Ciężka jest dola kamienicznika – stwierdzi Miras.

Casting na nowego lokatora. Dojdzie do pomyłki

Miras zorganizuje w 2. odcinku "Pana Mamy" casting na lokatora. Ma być odpowiedzialny i bezproblemowy, który sprawdziłby się również jako dobry i miły sąsiad dla jego rodziny. Wśród chętnych pojawi się Patrycja (Karolina Bacia) – początkująca aktorka. Jest przekonana, że będzie to przesłuchanie do roli w ekranowej produkcji. Jak panowie wybrną z dziwnego zbiegu okoliczności i fatalnej pomyłki? Czy Patrycja zostanie w życiu Sylwestra na dłużej?