Miłość i nadzieja. Zeynep i Ege będą razem w ostatnim odcinku? Zostawi Melis i tak skończy się historia ich miłości - ZDJĘCIA

Jak się skończy "Miłość i nadzieja"? Czy Zeynep i Ege będą razem po jego rozstaniu z Melis?

Ostatni odcinek tureckiego hitu TVP "Miłość i nadzieja" zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że historia miłości Zeynep i Egego też dobiegnie końca. Niestety w ich przypadku nie ma mowy, by nastąpił "happy end". Zbyt wiele złego wydarzy się jeszcze przed finałem serialu, żeby Zeynep mogła związać się z mężem swojej siostry Melis.

Prawda o ciąży Melis i ojcu dziecka wyjdzie na jaw w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja"

Dopiero koniec "Miłość i nadzieja" przyniesie rozwiązanie tajemnicy Melis, kto był ojcem jej dziecka. Na krótko przed ostatnim odcinkiem żona Egego straci ciążę, ale nie przyzna się do poronienia. Będzie próbowała wynająć surogatkę, która urodzi jej dziecko, żeby prawda o śmierci nienarodzonej córki nigdy nie wyszła na jaw. A tym bardziej, by Ege nie dowiedział się, że Melis od początku go okłamywała, że ojcem dziecka był Gokhan.

W finale "Miłość i nadzieja" kłamstwo Melis zdemaskuje Cihan. Wkroczy on do domu oszustki, by zabrać stamtąd Zeynep, świadomy tego, że dziewczyna dowie się, że jest bratem Sedy, która zabiła Melodi, siostrę Egego. Ale Zeynep nie zgodzi się pójść z Cihanem. Kiedy Ege ujawni jej pokrewieństwo Cihana i Sedy, Zeynep nie będzie mogła uwierzyć w to, że mężczyzna, którego zaczęła darzyć uczuciem cały czas kłamał.

Ege zostawi Melis w finale "Miłość i nadzieja"

Właśnie wtedy w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" Cihan pogrąży Melis przed wszystkimi. Powie Egemu, że ojcem dziecka jego żony był Gokhan, że knuła, żeby zatrzymać go przy sobie. W przypływie żalu i gniewu Ege zdejmie ślubną obrączkę i rzuci ją na podłogę, pod nogi Melis, która wybuchnie jeszcze większym płaczem. Zrozpaczoną siostrę będzie chciała pocieszyć Zeynep, ale kiedy Melis pójdzie do swojego pokoju ruszy za nią teściowa Belkis.

Tymczasem w ostatnim odcinku "Miłość i nadzieja" Ege i Cihan zaczną się kłócić o Zeynep... Korzystając z zamieszania dziewczyna wyjdzie z domu. W tej chwili nie będzie chciała widzieć żadnego z nich. W finałowej scenie z udziałem tej trójki bohaterów Zeynep nie wybierze ani Egego ani Cihana. Odejdzie od obydwu mężczyzn...

Kiedy ostatni odcinek "Miłość i nadzieja"?

Ostatni odcinek tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" według oryginalnej numeracji to odcinek 285. Ale polska wersja hitu "Ask ve Umut" ma trochę inną numerację. Odcinki są krótsze niż w oryginale, jest ich więcej, więc wygląda na to, że "Miłość i nadzieja" skończy się w TVP2 na mniej więcej 360 odcinku. Na pewno finał historii Zeynep, Ege, Melis i Cihana widzowie zobaczą w telewizji pod koniec grudnia 2025 r.