Miłość i nadzieja. Zaskakujące zmiany emisji w TVP. Już nie pięć razy w tygodniu

Będzie więcej odcinków tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") w tygodniu w TVP2!

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich fanów tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut"), który bije rekordy popularności i jest jedną z najchętniej oglądanych zagranicznych produkcji w Polsce!

A to dlatego, że Telewizja Polska postanowiła wyjść widzom naprzeciw i z tego względu zwiększyć ilość odcinków emitowanych w tygodniu z 5 do 6, co oznacza, że fani będą mogli śledzić losy swoich uwielbianych bohaterów już nie tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku o 17.20 w TVP2, ale także i w jeden dzień weekendu! A mianowicie w sobotę! Jednak nieco wcześniej niż zwykle, bo już o 17.15!

Kiedy będzie pierwsza emisja tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") w sobotę na TVP2?

Sobotnia emisja tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nastąpi bardzo szybko, dzięki czemu widzowie wcale nie będą musieli na nią długo czekać! A wszystko przez to, ze stanie się to już w pierwszą sobotę września, a więc 6.09.2025 roku!

To właśnie wtedy o godzinie 17.15 na antenie TVP2 fani zobaczą kolejny 273 odcinek swojego ulubionego tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")! Ale oczywiście, jeśli ktoś już nie będzie mógł się doczekać, to będzie mógł zobaczyć go wcześniej na platformie vod.tvp.pl, gdzie jest on już dostępny. Tyle tylko, że za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TVP2 w sobotę!

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") dogania inny turecki hit!

I dzięki tej zmianie w emisji turecki serial "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nieco zbliży się do innego tureckiego hitu "Dziedzictwo" ("Emanet), pokazywanego przez 7 dni w tygodniu na antenie TVP1 o godzinie 16.05 i nieco odróżni od kolejnej tureckiej produkcji "Wichrowe wzgórza" ("Rüzgarlı Tepe"), emitowanej przez 5 dni w tygodniu także na antenie TVP1, ale o godzinie 14.

I kto wie, może w końcu turecki serial "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") dogoni i "Dziedzictwo" ("Emanet") w ilości emisji! Ale póki co fani mogą cieszyć się z tego dodatkowego dnia emisji!