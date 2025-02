Miłość i nadzieja. Yildiz będzie pracować w domu Bülenta! Co się stało z Nazire? Streszczenie odcinka 141 Ask ve umut (27.02.2025)

Miłość i nadzieja. Ege w więzieniu, co dalej? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

Miłość i nadzieja. Cavidan zmusi Silę do małżeństwa z Alperem! Oto, co zrobi Kuzey. Streszczenie odcinka 148 Ask ve umut (10.03.2025)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Melis nie odpuści! Zrobi wszystko, by rozdzielić Ege i Zeynep!

Melis nie będzie mogła znieść faktu, że Ege zerwał z nią, by być z Zeynep. Już za jakiś czas w serialu "Miłość i nadzieja" jej obsesja na punkcie Ege przerodzi się w niebezpieczną grę! Córka Bülent postanowi zrobić wszystko, by zniszczyć ich związek oraz nastawić rodzinę przeciwko nim.

Zdesperowana dziewczyna zaryzykuje nawet własne życie, aby jej intryga się powiodła!

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Cavidan zmusi Silę do małżeństwa z Alperem! Oto, co zrobi Kuzey

Ege w poczuciu winy oświadczy się Melis na oczach Zeynep!

O co dokładnie chodzi? Już wkrótce Melis postawi wszystko na jedną kartę. Dziewczyna nałyka się tabletek i trafi do szpitala, zostawiając w domu "ślady", które będą miały naprowadzić jej ojca w kierunku powodów tej strasznej decyzji.

Bülent przeszukując jej pokój, znajdzie pamiętnik, w którym dziewczyna opisywała swoją relację z Ege. Wkrótce Ege i Zeynep zostaną posądzeni o to, że to przez nich Melis targnęła się na życie.

Ege, w poczuciu obowiązku i wstydu, postanowi oświadczyć się Melis, by udobruchać jej ojca.

- Wiesz, wczoraj powiedziałaś coś w stylu "my" to już niemożliwe? - zapyta Zeynep.

- Tak, myślałam od rana o tym, co się stało, co się nie stało...

- Podjąłem decyzję, ona zaraz tu będzie. Muszę to zrobić - doda smutno Ege.

Gdy ze schodów zbiegnie Melis, Ege sięgnie do kieszeni i wyciągnie pierścionek zaręczynowy.

- Wyjdziesz za mnie? - tak Ege poprosi o rękę Melis na oczach Zeynep.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak Melis ogłosi, że jest w ciąży z Ege! Zdradzamy, co się później wydarzy

Intryga Melis! Wszystko od początku zaplanowała!

Cała sytuacja zostanie oczywiście skrzętnie zaplanowana przez Melis, a więcej na ten temat przeczytasz w naszej galerii zdjęć.

Czy Ege ulegnie presji i po zaręczynach poślubi Melis? Jak na tę sytuację zareaguje Zeynep?

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.