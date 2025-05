Dziedzictwo. Co stało się z Ziyą w trzecim sezonie Emanet? Zadzwoni do Yamana i wszystko się wyjaśni - ZDJĘCIA

Choć jeszcze niedawno Melis stała pod ścianą i obawiała się, że jej kłamstwa wyjdą na jaw, a ona sama trafi do więzienia, to już w 2. sezonie serialu "Miłość i nadzieja" zobaczymy ją w zupełnie nowej roli – przyszłej mamy. Po ogłoszeniu ciąży i szybkim ślubie z Ege, córka Bülenta urządzi huczne przyjęcie z okazji zbliżających się narodzin dziecka. Niestety – zamiast radości i wzruszeń – nie zabraknie też... małostkowej zemsty.

Ege będzie tym wszystkim mocno zaskoczony i poprosi żonę na stronę, aby mu wyjaśniła, co tu się dzieje.

- Co? Jak to co? To impreza niespodzianka, ujawnimy płeć dziecka! Dlatego zebrałam tu wszystkich. Czyż to wszystko nie wygląda pięknie? - będzie zachwycać się Melis w rozmowie z mężem.

Miłość i nadzieja. Melis upokorzy Zeynep na swoim baby shower

Melis zdecyduje się zorganizować swoje baby shower w miejscu, gdzie pracuje Zeynep!

– Jesteście gotowi, żeby poznać płeć waszego wnuka? Dziękujemy wam wszystkim, że przyszliście tu dla nas. Teraz razem dowiemy się, jakiej płci jest nasze dziecko.

I wtedy na salę wejdzie niczego nieświadoma Zeynep.

– Zeynep?! - zdziwi się Ege. – O rany, co ona tu robi, ta przynosząca pecha?! - rzuci Belkis. – Dziewczyno, ty tu pracujesz? Ale zbieg okoliczności! - doda szybko Feraye. – No dalej, nóż czeka, dziewczyno! - będzie poganiał zszokowaną Zeynep właściciel lokalu. – No dalej, tylko nie patrz złym okiem, bo jeszcze rzucisz urok czy coś – powie Melis.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

