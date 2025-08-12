Miłość i nadzieja odcinki 254-257. Kuzey znajdzie Silę w klubie i wywoła awanturę! Nie dowie się, że Alper ją sprzedał? Streszczenia odcinków od 11-14.08.2025 - ZDJĘCIA

W odcinkach 254-257 "Miłość i nadzieja" Kuzey będzie coraz bliżej odkrycia prawdy, że Sila padła ofiarą zmowy Alpera i swojej matki Cavidan, że wcale nie zrezygnowała z ich miłości, ale Alper podał jej narkotyki i sprzedał do pracy w nielegalnym klubie. Intryga tej dwójki bohaterów wyjdzie na jaw? Jeszcze nie, ale coraz więcej osób będzie podejrzewało ich o złe intencje wobec Sili i Kuzeya.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 254 - poniedziałek, 11.08.2025, godz. 17.20 w TVP2

Cihan mówi Zeynep, czego dowiedział się na temat Bülenta i Gönül. Alper postanawia sprzedać Silę właścicielowi klubu. Cavidan zdobywa walizkę fałszywych pieniędzy. Tymczasem Naciye stara się przekupić ją i Bahar.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 255 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Seda bierze na celownik Zeynep. Ta jest załamana, gdy poznaje plotkę na temat swojej matki i Bülenta. Naciye zostaje oskarżona o obrót fałszywymi pieniędzmi. Zapewnia też Bahar, że nigdy nie poślubi Kuzeya.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 256 - środa, 13.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Gönül, Zeynep i Feraye przeprowadzają poważną rozmowę. Kuzey domaga się od matki wyjaśnień w sprawie fałszywych pieniędzy. Sila zostaje sprzedana przez Alpera do nielegalnego klubu. Ege trafia do domu Sedy.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 257 - czwartek, 14.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey urządza awanturę w klubie. Sili udaje się wymknąć swojemu oprawcy. Zasypana oskarżeniami Gönül postanawia opowiedzieć Zeynep i Feraye o swojej miłości do Bülenta. Alper zaczyna szantażować Cavidan, żądając więcej pieniędzy za milczenie w sprawie jej córki.

Po ucieczce z klubu Sila ukrywa się na poboczu ulicy, pod jednym z domów, ale Kuzey jej nie dostrzega. Dziewczyna podsłuchuje rozmowę Kuzeya z przyjacielem, z której wynika, że ukochany wątpi w jej wierność, w to, że Alper ją wykorzystał. Sila nie pokazuje się Kuzeyowi, nie ma odwagi, by wyznać prawdę, kto jej grozi.

