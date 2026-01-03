Miłość i nadzieja, odcinek 369: Porwana Feraye dowie się od Cavidan, że jej córka żyje! Sila ją uratuje - ZDJĘCIA

W 369 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Feraye odkryje, że to Cavidan ją porwała, że działa w zmowie z Bahar, a porwanie to ich sposób na odzyskanie cennego nagrania, które może je pogrążyć! Poza tym wyrachowane porywaczki zażądają od Feraye pieniędzy za odzyskanie wolności. Ona jednak nie zgodzi się na żadne negocjacje. Podczas brutalnej walki z nożem w ręku przez krótką chwilę to Feraye będzie górą. Nagle w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan zacznie jej grozić i ujawni, że córka, którą porzuciła po narodzinach żyje. Zza drzwi garażu usłyszą głos Sili... To ona uratuje swoją prawdziwą matkę? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Miłość i nadzieja" odcinek 369 - piątek, 9.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Porwana Feraye w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" zdoła się rozwiązać ze sznurka, którym Cavidan i Bahar zwiążą jej ręce. Dzięki wiadomości wysłanej do Sili przekaże bliskim, gdzie została uwięziona! Kiedy porywaczki wejdą do garażu, w którym zamkną Feraye, ona nagle podniesie się z podłogi i ściągnie kominiarkę z twarzy Cavidan. W ten sposób dowie się, kto ją porwał. Ale Bahar będzie szybsza i od razu przystawi Feraye nóż do gardła. 

W tym momencie w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan z lodowatym wyrazem twarzy zacznie Feraye grozić, że zginie, jeśli nie spełni jej żądania. 

- Chcę wszystkich kopii nagrania i pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy!

– Nigdy! Nie dostaniesz ode mnie ani grosza, ani jednego pliku! Policja cię dopadnie! Zgnijesz w więzieniu!

Sila uratuje porwaną Feraye w 369 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Po chwili przed garażem zjawi się Sila, która w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" uderzy dłonią, krzycząc, czy Feraye tam jest. Głos Sili sprawi, że w Feraye wstąpi siła do walki o własne życie. Wyślizgnie dłoń spod uchwytu Bahar i w nagłym, desperackim ruchu przechwyci nóż. Teraz to ona będzie groziła porywaczkom, próbując zmusić Bahar, by pokazała twarz. Straci jednak czujność i Cavidan zabierze jej nóż. 

W tym momencie w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pod drzwiami garażu pojawią się Bulent i Kuzey. Nie zdołają jednak dostać się do środka! Cavidan nie będzie miała dla Feraye litości, wiedząc o tym, że będzie skończona, kiedy Sila, Kuzey i Bulent wejdą do środka. 

- Zostaw mnie! Wiesz, ile lat więzienia wam grozi za porwanie?! Zgnijecie tam! To koniec! Jesteście skończone!

- Feraye, uspokój się... Wyjdziesz stąd i nie powiesz o nas ani słowa. Nie mamy z tym nic wspólnego.Wiele lat temu wyrzuciłaś swoje dziecko na ulicę. Pamiętasz? To, które urodziłaś przed ślubem z Bulentem - powie niewzruszona Cavidan i wyciągnie z kieszeni zdjęcie - młodziutkiej Feraye z maleńką córką na rękach.

- Dziewczynka, którą urodziłaś, zniknęła. Rozdzielono was. Czy Bulent o tym wie?

- Grozisz mi? Nie boję się ciebie. Powiedz wszystkim! Tak, urodziłam córkę. Ale ona umarła...

Cavidan powie Feraye, że jej córka żyje i w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pokaże wynik badania DNA

Na twarzy Cavidan w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pojawi się złowieszczy uśmiech i pokaże Feraye kartkę papieru - wynik badania DNA. 

- Twoja córka żyje - zacznie Cavidan. 

- Kłamiesz. To kolejna gra. Zawsze masz jakieś gry!

- Twoja córka żyje...  A ja wiem, gdzie jest - doda Cavidan.

Ale nie dokończy, bo w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" ucieknie z Bahar tylnym wyjściem. A kiedy Sila, Kuzey i Bulent dotrą wreszcie do Feraye, która odzyska już wolność, zaprzeczy, że to Bahar i Cavidan ją porwały. Dlaczego? Będzie zdawała sobie sprawę, że jeśli wyda porywaczki, Cavidan nigdy nie ujawni jej całej prawdy i nie dowie się gdzie jest i kim jest jej córka. 

