Miłość i nadzieja, odcinek 365: Tak Feraye zaszantażuje Bahar przed rozwodem z Kuzeyem, ale Cavidan i tak znajdzie rozwiązanie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 365 - poniedziałek, 5.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye ponownie zjawi się w domu Şükrü, aby upewnić się, że Bahar zrozumiała jej wcześniejsze ultimatum. Tym bardziej, że to wciąż ona będzie trzymać ją w garści, gdyż będzie dysponować nagraniem, pogrążającym żonę Kuzeya, na którym będzie widać, jak spycha jego siostrę z balkonu. Ale że po córce Cavidan będzie można spodziewać się wszystkiego, czego i ciotka Bozbeya będzie świadoma, to postanowi sprawdzić to osobiście!

I tym w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" mocno zadziwi Cavidan z Bahar, które znów nieźle się zszokują, gdy zobaczą ją po drugiej stronie drzwi. Szczególnie, że będzie wyglądać jeszcze groźniej i pewniej niż w czasie zeszłej wizyty!

- O co chodzi, pani Feraye? - spyta Cavidan.

Feraye zagrozi Bahar przed rozwodem z Kuzeyem w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye skupi swój wzrok na Bahar i zacznie mówić do niej tak lodowatym tonem, że córkę Cavidan aż zmrozi! Zwłaszcza, że ciotka Kuzeya znów zacznie ją szantażować i jej grozić!

- Przyszłam ci przypomnieć o dzisiejszej rozprawie... Będziesz współpracować. Wyrazisz zgodę na rozwód z Kuzeyem. Bez żadnych scen, bez dramatów, bez prób odwlekania... Jeżeli natomiast spróbujesz to utrudnić… pokażę sędziemu nagranie, na którym spychasz Hulyę z balkonu... A wtedy nie wrócisz już do domu. Wyprowadzą cię z sali rozpraw w kajdankach - ostrzeże ją Feraye.

I wówczas przerażona Bahar w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie zdoła wydusić z siebie ani słowa. Żona Kuzeya tylko pokiwa twierdząco głową. Tym bardziej, że nieznoszący sprzeciwu ton Feraye nie pozwoli jej zadecydować inaczej.

- Zrozumiałaś - podsumuje stanowczo ciotka Kuzeya, po czym wyjdzie.

Cavidan wpadnie na pomysł, jak pomóc córce w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wtedy w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar już nie wytrzyma i wybuchnie! Córka Cavidan wpadnie w taki szał, że nawet ona nie zdoła uspokoić swojego dziecka. A na dodatek jeszcze przy tym oberwie!

- Do diabła z nią! - krzyknie Bahar, po czym chwyci za poduszkę i rzuci nią prosto w ścianę, a następnie zacznie chwytać co popadnie.

- Moja córko, opanuj się - spróbuje opanować ją Cavidan, za co w końcu też oberwie, gdyż w trakcie szarpaniny córka trafi ją w ciążowy brzuch i dopiero wtedy zaprzestanie.

- Mamo! Mamo, ja… to nie było specjalnie! Nic ci nie jest?! - zapyta przerażona.

- Nic mi nie jest, moja córko… Już dobrze, przestań płakać - zacznie ją uspokajać matka.

- Jak mam nie płakać?! Wszyscy mnie duszą! Kuzey mnie nie chce, Sila mnie upokarza, a teraz ta kobieta przychodzi o świcie i mi grozi! Gdybyśmy miały pewność, że ona jest matką Sili, same byśmy ją zaszantażowały! Tracę Kuzeya… tracę wszystko… - wyżali jej się córka.

I w tej chwili w 365 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w głowie Cavidan narodzi się kolejny plan! Matka Bahar wpadnie na pomysł, jak rozwiązać problemy córki i oczywiście nie zawaha się go użyć, gdyż będzie pewna, że przyniesie on im oczekiwany skutek!

- Wiem! Zagramy kartą Alpera. Naciye wierzy, że go zabiła - uzna Cavidan.

- Mamo, oszalałaś? Alper żyje - przypomni jej córka.

- Ale Naciye o tym nie wie... Spróbujmy. Co mamy do stracenia? - uzna jej matka.