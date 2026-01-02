Miłość i nadzieja, odcinek 363: Cavidan odkryje, że Feraye jest matką Sili. To znajdzie w skradzionej szkatułce - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 363 pierwszy nowym roku - piątek, 2.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar nie odpuści tematu rodziców Sili. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że ich odszukanie to jedyny sposób na to, aby odciągnąć ją od Kuzeya. Szczególnie, że intrygami już za wiele z Cavidan nie zdziałają, gdy Feraye zdobędzie pogrążające ją dowody i ją nimi zaszantażuje! I wówczas to będzie jedyny sposób!

Tyle tylko, że w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan jeszcze nie będzie wiedzieć, kim są jej rodzice, gdyż poza zdjęciem, przedstawiającym młodą kobietę, która trzyma na rękach maleńką córkę nie będzie mieć żadnych innych śladów. Ale tylko do czasu!

- Dziecko, jak po tylu latach znajdę jej rodziców? - zapyta ją Cavidan.

- Masz numer telefonu albo adres? - odpowie pytaniem na pytanie Bahar.

- Nie mam niczego... - przyzna jej matka.

- Błagam, zrób coś! Odszukaj jej rodzinę. Może ją zabiorą, a wtedy Kuzey zostanie dla mnie - uzna jej córka.

- Co robić? Gdzie szukać? - zacznie zastanawiać się Cavidan.

- Nie wiem, ale spróbuj. Pragnę, by Kuzey należał do mnie. Nie zniosę myśli, że będą szczęśliwi - wyzna Bahar, po czym rozpłakana wybiegnie z salonu, a matka nie zdoła jej zatrzymać.

Cavidan odnajdzie zdjęcie maleńkiej Sili w szkatułce Feraye w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Chwilę później w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan podejdzie i podniesie białą szkatułkę, którą wcześniej ukradła z samochodu Feraye, lecz nie zwracała na niej szczególnej uwagi. Tym bardziej, że ją i Bahar interesował wówczas wyłącznie pendrive z nagraniem, pogrążającym Bahar, a, że go nie miały, to i ona nie miała znaczenia. Jednak w końcu Cavidan postanowi do niej zajrzeć i wcale tego nie pożałuje!

Wszystko przez to, że w środku w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" odnajdzie takie samo zdjęcie Sili, jakie i sama będzie mieć. I od razu zacznie się zastanawiać, skąd mogło się ono znaleźć i w szkatułce Feraye!

- Skąd Feraye ma to zdjęcie? - spyta sama siebie.

Cavidan domyśli się, że Sila jest biologiczną córką Feraye w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale na wszelki wypadek w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" postanowi się w tym jeszcze upewnić. Cavidan pójdzie do swojego pokoju, gdzie wyjmie to samo zdjęcie młodej kobiety z maleńką Silą na rękach i porówna je ze sobą. I faktycznie oba będą identyczne, co tylko pogłębi jej rozmyślania. Aż w końcu doprowadzi ją do szokującego wniosku!

- Sila. Wielki Boże. Takie samo zdjęcie. Skąd Feraye mogła je wziąć? - zacznie się znów zastanawiać Cavidan, po czym nagle stwierdzi - Nie, Sila to jej córka...

I ta myśl w 363 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie da jej przybranej matce spokoju! Tym bardziej, że sama w końcu zacznie wierzyć w to, że Sila rzeczywiście może być jej córką, bo w przeciwnym razie, po co Feraye miałaby nosić jej zdjęcie.

- Co Feraye może mieć z tym wspólnego? A może Sila jest jej córką - uzna Cavidan, która w ten sposób zda sobie sprawę, że to zmieni wszystko, gdyż od tego odkrycia to ona i Bahar będą mieć Feraye w garści, a nie już ona jej biologiczną córkę!