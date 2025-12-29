Miłość i nadzieja, odcinek 361-364. Kuzey zdobędzie próbki od Sili i Cavidan do badania DNA. Ege odejdzie od Melis. Streszczenia odcinków od 29.12 do 3.01.2026 po przerwie noworocznej

2025-12-29 15:20

Co wydarzy się w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" (Ask ve Umut) w ostatnich odcinkach tego roku i na początku 2026 roku po przerwie noworocznej? Odcinki 361-364 "Miłość i nadzieja" będą trzymały w napięciu, bo Kuzey będzie o krok od odkrycia prawdy, że to nie Cavidan, lecz Feraye jest biologiczną matka Sili. Pobierze nawet ich próbki włosów do badań DNA. Z kolei Ege będzie miał dość kłamstw Melis i odejdzie od żony! Zobacz ZDJĘCIA i streszczenia odcinków 361-364 "Miłość i nadzieja" od poniedziałku, 29 grudnia do soboty, 3 stycznia 2026 roku.

"Miłość i nadzieja" odcinek 361 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye niechętnie postanawia wziąć udział w zaręczynach Kuzeya i Sili. Melis kupuje drogi prezent dla przyszłego dziecka. Gokhan chce przedstawić Melis swemu dziadkowi. Cavidan i Bahar próbują odzyskać nagranie obciążające Bahar.

"Miłość i nadzieja" odcinek 362 ostatni w tym roku - wtorek, 30.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye wciąż jest przeciwna zaręczynom Kuzeya z Silą. Cavidan próbuje wykraść pendrive z auta Feraye. Bahar oskarża matkę o swoje nieszczęścia. Gokhan pyta Egego, czy jest pewny ojcostwa.

Nie przegap: Miłość i nadzieja. Tak się skończy turecki serial w 2025 roku. Ostatni odcinek niczego nie wyjaśni - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 363 pierwszy w nowym roku - piątek, 2.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sila opowiada Feraye, jak Cavidan dawniej ją traktowała. Ege ma dość kłamstw Melis i chce opuścić dom. Yildiz mówi Kuzeyowi, że Cavidan nie jest biologiczną matką Sili. Cavidan nabiera podejrzeń co do Feraye.

Zobacz też: Miłość i nadzieja. Wstrząsający początek tureckiego serialu w 2026 roku. Tak się wyda, że Sila jest córką Feraye - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 364 - sobota, 3.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye zmusza Silę do ciężkiej pracy. Kuzey zdobywa włosy Cavidan do zbadania DNA. Seda otwarcie współpracuje z Melis. Cavidan nabiera podejrzeń co do zdjęcia z kasetki Feraye.

Miłość i nadzieja, odcinek 361-364. Kuzey zdobędzie próbki od Sili i Cavidan do badania DNA. Ege odejdzie od Melis. Streszczenia odcinków od 29.12 do 3.01.2026 po przerwie noworocznej
