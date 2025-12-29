Miłość i nadzieja, odcinek 361-364. Kuzey zdobędzie próbki od Sili i Cavidan do badania DNA. Ege odejdzie od Melis. Streszczenia odcinków od 29.12 do 3.01.2026 po przerwie noworocznej

Co wydarzy się w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" (Ask ve Umut) w ostatnich odcinkach tego roku i na początku 2026 roku po przerwie noworocznej? Odcinki 361-364 "Miłość i nadzieja" będą trzymały w napięciu, bo Kuzey będzie o krok od odkrycia prawdy, że to nie Cavidan, lecz Feraye jest biologiczną matka Sili. Pobierze nawet ich próbki włosów do badań DNA. Z kolei Ege będzie miał dość kłamstw Melis i odejdzie od żony! Zobacz ZDJĘCIA i streszczenia odcinków 361-364 "Miłość i nadzieja" od poniedziałku, 29 grudnia do soboty, 3 stycznia 2026 roku.