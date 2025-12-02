Miłość i nadzieja, odcinek 350: Wściekły Kuzey nawet Yildiz zakaże kontaktu z Silą! Wyrzuci ją z życia raz na zawsze? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 350 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po udanym planie udawanego rozstania Sıli i Kuzeya Bahar już uwierzy, że między nimi wszystko skończone. Kuzey będzie pewny, że ich „gra” działa, a Sıla starannie utrzyma pozory chłodu i dystansu. W tle Yildiz pomoże w kolejnym etapie intrygi, czyli telefoniczna rozmowa, która wygląda jak konflikt i zakaz kontaktu z Silą, ma sprawić, że Bahar poczuje się wygrana, ale w rzeczywistości jest kolejny krok misternie przygotowanej strategii.

Kuzey brutalnie przerwie rozmowę Yildiz z Silą z 350 odcinku "Miłość i nadzieja"

Kidy telefon zadzwoni, Sıla lekko poderwie się i natychmiast odbierze, spodziewając się tego połączenia.

– Sıla, jak się masz? – usłyszy pogodny, ciepły głos Yildiz.

– Yildiz, dopiero co się rozstaliśmy – odpowie cicho.

W tle pojawi się głębszy, znajomy ton:

– To nie ma znaczenia. Już za tobą tęsknię.

Sıla poczuje przyspieszone bicie serca, jednak w tym momencie w słuchawce da się słyszeć odgłos kroków na korytarzu. Kuzey momentalnie zmieni ton.

– Zablokowałem ją, Yildiz! – warknie ostro, tak głośno, że Sıla niemal odsunie telefon od ucha. – Pamiętaj — nikt w tym domu nie będzie rozmawiał z Silą. Nawet ty!

Połączenie zostanie przerwane. Sıla zostanie sama, z różą i cichym, zadowolonym westchnieniem, wiedząc dokładnie, że plan działa zgodnie z przewidywaniami.

Kuzey zerwie kontakt z Silą w 350 odcinku "Miłość i nadzieja"! Zmusi do tego też rodzinę

W domu Kuzeya w 350 odcinku "Miłość i nadzieja" zapanuje chłód i napięcie. Yildiz będzie stała przy blacie w kuchni, trzymając w dłoni swój telefon, którego ekran jeszcze tli się po zakończonej rozmowie. Kuzey stanie wyprostowany obok, jakby nic się nie wydarzyło, ale szybkie spojrzenie, które rzuci Yildiz, zdradzi, że wszystko idzie zgodnie z planem. W tym samym czasie do kuchni wejdzie Bahar. Ubrana w starannie dobraną kreację, włosy gładko opadające na ramiona, będzie wyglądała, jakby szła na rozprawę, w której stawką jest jej własne małżeństwo.

– Jestem gotowa, Kuzeyu – oznajmi Bahar, starając się, by jej głos brzmiał naturalnie, choć w środku wszystko będzie drżało.

Kuzey odwróci się do niej. Jego twarz będzie pozbawiona emocji, tak spokojna, że trudno będzie odgadnąć, czy szykuje się do rozmowy, czy do wyroku.

– Dobrze. Porozmawiamy w moim gabinecie – odpowie, ruszając przodem, nie oglądając się. Bahar podąży za nim z podniesioną głową, dłonie splecione tak mocno, że pobieleją palce. Drzwi kuchni zamkną się za nimi.

Yildiz odwróci się ku widokowi oddalających się sylwetek i uśmiechnie szeroko.

– Ich gra idzie perfekcyjnie – wyszepta do siebie. A Bahar nawet nie wie, że już przegrała.