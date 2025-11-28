Miłość i nadzieja, odcinek 347: Bahar i Cavidan skończone! Tak Kuzey załatwi je przy wszystkich - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 347 - piątek, 5.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Na sceny, które rozegrają się w 347 odcinku "Miłość i nadzieja" trzeba było długo czekać. Do tej pory wszystko uchodziło Bahar i Cavidan na sucho! Kłamały, knuły intrygi, żeby wieść dostanie życie w domu Kuzeya, chciały zabić jego siostrę Hulyę, Silę i każdego, kto ośmielił się stanąć im na drodze. Ale wreszcie poniosą zasłużoną karę, a kłamstwo o ciąży Bahar i dziecku, którego Kuzey niby jest ojcem zostanie zdemaskowane. I to w jakim stylu!

Kochanek Cavidan będzie prezentem Kuzeya dla Bahar w 347 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przyjęcie, które w 347 odcinku "M jak miłość" Kuzey wyprawi na cześć "ciężarnej" Bahar będzie miało tylko jeden cel. Obnażyć kłamstwo żony o dziecku, ujawnić przed całą rodziną, że tak naprawdę to teściowa Cavidan, a nie jego żona jest w ciąży. Uda mu się to z pomocą wyjątkowego gościa. Będzie nim Sukru, kochanek Cavidan, który w odpowiednim momencie wyskoczy z zapakowanego pudełka - prezentu dla Bahar.

Wiersz o kłamstwach Cavidan w 347 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na jego widok Cavidan i Bahar w 347 odcinku "Miłość i nadzieja" zbledną, a Kuzey, Sila i Yildiz zaczną klaskać w dłonie w geście triumfu. Żadna z intrygantek się nie odezwie, więc głos zabierze Sukru, który ogłosi, że Kuzey poprosił go o przygotowanie niespodzianki dla Cavidan, specjalnego wiersza na tę okazję.

- Napisałem coś specjalnego dla mojej królowej. Posłuchajcie...

"Co dzień ukrywałaś tajemnicę, która miała odmienić twoje życie.Ale prawda, jak zawsze, wypłynęła na powierzchnię.Wszystko miałaś zaplanowane: kłamstwo, rolę, nowe życie dla córki.Ich intryga miała zostać sekretem – aż do narodzin dziecka.Dziś jednak maski opadły, a ty stoisz tu zdemaskowana.A teraz każdy już wie, kto naprawdę nosi to dziecko.Nie da się uciec przed prawdą, moja królowo."

Kuzey zdemaskuje Bahar i Cavidan w 347 odcinku "Miłość i nadzieja"! Chciała zabrać dziecko matki po porodzie jak własne

Po wystąpieniu kochanka Cavidan w 347 odcinku "Miłość i nadzieja" rozbawiony Kuzey wyjaśni Bahar, która uda, że niczego nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Upokorzy żonę, obnaży jej kłamstwa i będzie miał idealny powód, żeby pozbyć się Bahar i Cavidan raz na zawsze!

- Ten człowiek jest ojcem dziecka. Ale nie twojego dziecka. Bo ty nie jesteś w żadnej ciąży. W ciąży jest twoja matka. A plan był prosty: ty udajesz ciążę, czekasz, aż Cavidan urodzi, a potem bierzesz jej dziecko jako własne. Wspaniały pomysł, naprawdę. Gdyby nie to, że wpadliście we własne sidła! - ogłosi Kuzey,

W tej chwili w 347 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan zdadzą sobie sprawę, że to koniec, że zostały poniżone i ostatecznie pokonane. Ponieważ prawda o ich intrydze z ciążą wyjdzie na jaw, nie będzie już dla nich miejsca w domu Kuzeya! Wściekła Bahar nagle rzuci się na Silę i zacznie ją szarpać za włosy...