Miłość i nadzieja, odcinek 342: Sila też w ciąży? Kuzey da jej prezent dla ich dziecka - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 342 - sobota, 29.11.2025, o godz. 17.15 w TVP1

Ciąża Bahar w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie na drodze do szczęścia Sili i Kuzeya! Zanim prawnik dowie się, że żona spodziewa się jego dziecka, a przynajmniej tak będzie wszystkim wmawiała, postanowi dokonać aborcji. Sila, słysząc o tym, że Bahar chce usunąć ciążę, postanowi zapobiec tragedii. Zrobi wszystko, żeby siostra nie pozbyła się dziecka Kuzeya. Nawet gdyby narodziny niewinnego maleństwa miały na zawsze ich rozdzielić.

W 342 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar powie Sili, że pozbędzie się dziecka Kuzeya

Zakłamana Bahar w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" wygarnie Sili, że w chwili, kiedy przyjęła pierścionek zaręczynowy od Kuzeya, przestała być jej siostrą. A przecież to ona odebrała jej ukochanego! Uwiodła Kuzeya, wiedząc o tym, że on i Sila bardzo się kochają. Tyle że dla Bahar to będzie bez znaczenia. Wmówili Sili, że pozbędzie się dziecka, nie dopuści do tego, by przyszło na świat, skoro Kuzey kocha tylko ją.

Emocjonalny szantaż Bahar w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" podziała na Silę na tyle skutecznie, że nie odważy się powiedzieć Kuzeyowi, że nigdy nie będą razem, że ich zaręczyny nie doprowadzą do ślubu, bo dziecko na zawsze połączy go z jej siostrą.

Kuzey zapragnie dziecka z Silą w 342 odcinku "Miłość i nadzieja". Zajdzie w ciążę jak Bahar?

Zrządzeniem losu właśnie wtedy Kuzey zapragnie dziecka z Silą. Właśnie dlatego podaruje jej wyjątkowy prezent, sugerując, że wkrótce ukochana zajdzie w ciążę.

- Buciki dla naszego dziecka... Pragnę mieć z tobą dziecko. Ty, ja i maluszek. Będziemy cudowną rodziną... - zapewni Silę, nie wiedząc jeszcze o ciąży Bahar

Na tym nie koniec, bo w 342 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey będzie miał straszny sen, w którym Bahar powie mu o śmierci Sili i o tym, że będą mieli razem dziecko. Kiedy się obudzi w domu nie zastanie już ukochanej.

