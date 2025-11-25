Miłość i nadzieja, odcinek 339: Zeynep dowie się, dlaczego Cihan siedział w więzieniu. Nie sądziła, że byłby zdolny do czegoś takiego - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 339 - środa, 26.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Rozłam w relacji Zeynep i Cihana okaże się chwilowy. Kiedy zakochani się pogodzą w 339. odcinku serialu „Miłość i nadzieja", staną się sobie bliscy bardziej, niż kiedykolwiek.

Zeynep dowie się, jaki naprawdę jest Cihan w 339. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 339. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" po ucieczce Ozlem z parku Cihan wytłumaczy Zeynep, kim ona jest:

— Dziewczyna, którą widziałaś ze mną w parku to była narzeczona mężczyzny, którego zabiłem. (…) Widziałem ich razem tamtego dnia. Ten łajdak ją maltretował. Na ulicy, przy ludziach. Wszyscy patrzyli, nikt nie reagował. Nie potrafiłem przejść obojętnie. Stanąłem w jej obronie. Doszło do szarpaniny… Miał przy sobie nóż. Podczas bójki nadział się na niego. To był wypadek.

Zeynep nie uwierzy w jego historię i odejdzie. Tymczasem Ozlem pójdzie do domu Feraye, a stamtąd zadzwonią po Zeynep, z którą znajoma Cihana będzie chciała porozmawiać. Obie wyjdą porozmawiać z dala od ciekawskich uszu.

— Gdyby nie Cihan, nie byłoby mnie tu dzisiaj – zacznie swoją opowieść Ozlem. - Tamten człowiek… był moim narzeczonym. Bił mnie, upokarzał. Tego dnia, gdy wszystko się wydarzyło… wszyscy tylko patrzyli. Tylko Cihan stanął między nami. Gdyby nie on, pewnie już bym nie żyła. (…) Przeszłam terapię, długo uczyłam się znowu ufać ludziom. Minęły dwa lata, zanim zaczęłam oddychać bez lęku. Ale to wszystko zostawiło ślad.

— Dlaczego uciekłaś dziś z parku? Przecież mogłaś po prostu podejść i z nami porozmawiać – stwierdzi rzeczowo Zeynep.

— To nie takie proste. Wybacz mi.

— Byłam wobec Cihana niesprawiedliwa – zda sobie sprawę ze swojego błędu Zeynep. - Osądziłam go, zanim wysłuchałam. Powiedziałam mu rzeczy, których teraz żałuję. Myślałam, że coś was łączy… Zachowałam się jak idiotka.

- Cihan spędził prawie trzy lata w więzieniu, bo stanął w mojej obronie. A ja ani razu go nie odwiedziłam. Czasami nie potrafię podjąć właściwej decyzji.

Cihan wybaczy Zeynep brak zaufania w 339. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Kiedy w 339. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep wróci do domu Gonul, zastanie Cihana usiłującego usmażyć jajka. Widząc jego niezdarność zrobi to za niego i przygotuje jeszcze przystawki. Zanim zacznie jeść, mocno go przytuli, a potem pocałuje i przeprosi:

— Spotkałam z Ozlem… Wybacz, że ci nie wierzyłam i że cię obwiniałam. Wybaczysz?

— Spróbuję – odpowie łagodnie jej ukochany.

— Spróbujesz…? No dobrze.

Teraz to Cihan przyciągnie ją do siebie i pocałuje.