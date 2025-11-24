Miłość i nadzieja, odcinek 338: Zeynep nie jest jedyną miłością Cihana? Razem z Egem nakryją go z inną - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 338 - wtorek, 25.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Zeynep i Cihan się kochają, ale okazują to w dziwny sposób. Zwłaszcza ona - w 338. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" zrobi ukochanemu scenę zazdrości w parku.

Zeynep i Ege będą śledzić Cihana w 338. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 338. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep wsiądzie do samochodu Egego, by śledzić Cihana, który pojedzie się spotkać z tajemniczą Ozlem. Rozmawiał z nią wcześniej w ciągu dnia. Cihan zatrzyma się przy parku i wysiądzie. To samo zrobią Zeynep i Ege, który nie będzie miał pojęcia, dlaczego się tam znaleźli:

— Możesz mi wreszcie powiedzieć, dlaczego go śledzimy?

— Wcześniej rozmawiał z kimś przez telefon. Chcę wiedzieć z kim – odpowie całkowicie zaaferowana śledzeniem ukochanego dziewczyna.

— Z kim rozmawiał?

— Z kobietą.

— Jesteś zazdrosna. Czyli jednak go kochasz.

— Tak, kocham. A ty idź i zajmij się swoją ciężarną żoną.

— Przestań to wciąż powtarzać! Nie chcę, żeby coś ci się stało. Kim jest ta kobieta?

— Nie wiem. Wiem tylko, że ma na imię Ozlem… i że Cihan jej potrzebuje.

— To czemu nie zapytałaś go o nią wprost?

— Zapytam. Właśnie teraz.

Zazdrosna Zeynep nakrzyczy w parku na Cihana w 338. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 338. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do Cihana podejdzie młoda kobieta i przywitają się uściskiem.

— Kim ona jest? — zapyta Egego zaniepokojona Zeynep.

— Jego byłą dziewczyną – odpowie lekko Ege.

— Tak sądzisz?

— Nie sądzę, ja to widzę. Nie zauważyłaś, jak się przytulili?

— Wygląda na to, że masz duże doświadczenie w takich sprawach.

— Nie złość się na mnie. Sama widzisz, co się dzieje.

— Nie! Ty mówisz to, co chcesz, żebym zobaczyła!

Jej okrzyk usłyszy Cihan i zdziwiony odwróci głowę w ich kierunku. Ruszy w ich stronę, a kobieta będzie się wszystkiemu przyglądać.

— Co wy tu robicie? Śledzicie mnie? — zapyta Cihan ostro.

— Przepraszam, że przyłapaliśmy cię z dziewczyną — odpowie drwiąco Ege.

— O czym ty mówisz? — Cihan się skrzywi.

— Może i nie słyszeliśmy waszej rozmowy, ale widzieliśmy wszystko.

— Dziś rano słyszałam, jak rozmawiasz z kobietą przez telefon. Zapytałam, kto to był, ale mnie zbyłeś – powie Zeynep.

— Jesteś zazdrosna? - zapyta ją Cihan.

— Nie jestem zazdrosna! Chcę tylko wiedzieć, dlaczego mnie okłamałeś. Co robisz w parku z tą kobietą? – Zeynep właśnie okaże zazdrość w najczystszej postaci.

— Jeśli pozwolisz, wszystko ci wyjaśnię. Ozlem! — Cihan odwróci się w kierunku kobiety, ale jej już tam nie będzie...