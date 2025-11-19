Miłość i nadzieja, odcinek 337: Bahar zacznie nękać Naciye! Po załatwieniu Hulyi przez Cavidan, ona i tak weźmie się za jej matkę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 337 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w domu Kuzeya rozlegnie się dzwonek do drzwi, które otworzy Naciye. Tyle tylko, że nie ujrzy nikogo po drugiej stronie i już będzie miała je zamknąć, gdy jej uwagę przykuje pozostawiony list. Oczywiście, matka Bozbeya weźmie go ze sobą, po czym otworzy i natychmiast przeczyta jego zawartość!

- Wiem, że twoje ręce są splamione krwią - odczyta Naciye i mocno się przerazi.

Do tego stopnia, że w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ledwo utrzyma się na nogach i będzie musiała złapać się ściany, aby nie upaść. I nic dziwnego, gdyż ta pogróżka mocno nią wstrząśnie. A to dlatego, że ktoś będzie wiedział, że rzekomo zabiła Alpera, co oczywiście będzie nieprawdą. Jednak Cavidan wciąż będzie wciskać jej ten kit, a ona ślepo w niego wierzyć!

Cavidan nie wyda Naciye przed Bahar w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to właśnie ona jako pierwsza pojawi się w korytarzu i zastanie Naciye w takim stanie. Oczywiście, Cavidan nie przejdzie obok tego obojętnie. Tym bardziej, iż dostrzeże, że matka Kuzeya trzyma coś w rękach i od razu o to zapyta.

- Naciye? Dlaczego jesteś na nogach o tej porze? Co się stało? Co tam trzymasz? - obsypie ją pytaniami Cavidan.

W tym momencie w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye poda jej list, który Cavidan przeczyta "z równie mocnym przerażaniem" co ona. A następnie pośpiesznie go schowa, gdy usłyszy, schodzącą z góry Bahar, którą od razu odeśle z powrotem na górę.

- Mamo, co się dzieje? - zapyta Bahar.

- Nic takiego, kochanie... Idź i zajmij się swoimi sprawami. Nie trać czasu - poleci jej matka.

To Bahar będzie szantażować matkę Kuzeya w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar pójdzie za radą Cavidan i wróci do siebie, a Naciye od razu zacznie przepytywać jej matkę. Szczególnie, iż będzie podejrzewać, że to właśnie ona jest adresatką tego listu, ale kobieta szybko wyprowadzi ją z błędu, twierdząc, że przecież on i jej zagraża, więc nie miałaby po co tego robić.

- Przeczytałaś to, Cavidan? - zapyta Naciye.

- Tak... Czy ktoś jeszcze wie, że zabiłaś Alpera? - odpowie pytaniem na pytanie.

- To nie ty mi to wysłałaś? - zdziwi się matka Kuzeya.

- Nie bądź śmieszna... Po co miałabym to robić? Przecież tylko my dwie znamy prawdę o Alperze. A to oznacza, że ktoś jeszcze się dowiedział. Albo… ty nie potrafiłaś utrzymać języka za zębami - wyrzuci jej Cavidan.

- Przysięgam, nikomu o tym nie mówiłam... Nie mam pojęcia, kto mógł to wysłać - przyzna Naciye.

- Jeśli to wyjdzie na jaw, nie tylko ty pójdziesz na dno. Ja też. Pamiętaj o tym - uświadomi ją matka Bahar, która nieco później znów do nich zejdzie.

Tym bardziej, że w 337 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to właśnie ona będzie adresatką tej wiadomości, którą wcześniej odczyta Naciye. Tyle tylko, że jej teściowa nie będzie tego świadoma i stąd Bahar będzie z siebie taka zadowolona, gdy zobaczy w jej oczach tą niepewność i strach!

- Mam cię, pani Naciye - szepnie do siebie triumfalnie.