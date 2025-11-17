Miłość i nadzieja, odcinek 336: Sila uratowana przez Kuzeya. Po zatruciu gazem trafi do szpitala - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 336 - sobota, 22.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila przeżyje tylko dzięki Kuzeyowi, a wydarzenia, które rozegrają się w 336 odcinku "Miłość i nadzieja" przybliżą ich do odkrycia prawdy o kolejnym diabelskim planie Bahar, która jest zdolna do każdej zbrodni! Byle tylko siostra nie odebrała jej męża. Na szczęście zatrucie gazem nie wywoła u Sili żadnych skutków ubocznych. Nie dojdzie do uszkodzeń mózgu wskutek utraty przytomności, lecz zanim Kuzey dowie się, że jego ukochanej nic nie będzie, czekają go pełne napięcia momenty w szpitalu.

Kuzey nie zniesie straty Sili w 336 odcinku "Miłość i nadzieja"

Spanikowany Kuzey w 336 odcinku "Miłość i nadzieja" wyżali się Yildiz, że nie zniósłby śmierci Sili, że nie dopuszcza do siebie myśli, że straci kobietę swojego życia. Dlatego się jej oświadczył, chociaż Bahar nie dała mu jeszcze rozwodu, to nadal czeka na chwilę, kiedy będą w końcu razem.

– Bardzo się boję, że stanie się jej coś złego. Była moim marzeniem i moją nadzieją. Liczyłem, że wszystko nam się ułoży. Nie mogę jej teraz opuścić. Widziałaś pierścionek na jej palcu... Bardzo ją kocham. Chcę, żeby to wiedziała… Widziałaś, jak cierpiałem, gdy odeszła. Nieustannie czułem ból. Tej przeklętej nocy, gdy spojrzałem na Bahar, zobaczyłem ją... Byłem tak zły na Silę, że wciąż miałem przed oczami jej twarz. A potem nie miałem już wyjścia. Musiałem ożenić się z Bahar...

Yildiz w 336 odcinku "Miłość i nadzieja" powie Kuzeyowi, że Sila nie wierzy już Bahar

Nagle w 336 odcinku "Miłość i nadzieja" Yildiz wygada się prawnikowi, że Sila nie wierzy już w niewinność Bahar, a nawet w to, że siostra się zmieni, że zrozumie, jak wiele osób skrzywdziła z chorej miłości do Kuzeya. Szczególnie po tym, jak Hulya wyzna całą prawdę o swoim upadku z balkonu, oskarży Bahar o próbę zabójstwa. Ale póki co Kuzey nie dowie się, że żona chciała zabić jego siostrę. Będzie tylko czekał na zgodę, żeby móc zobaczyć Silę.

