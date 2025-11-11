Miłość i nadzieja, odcinek 329: Bahar zmieni taktykę. Zrobi z Kuzeya tyrana, a z siebie ofiarę przed przyjaciółmi prawnika - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 329 - piątek, 14.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy do Bahar dotrze, że prośby, wymyślanie kolejnych "romantycznych" schadzek nie daje żadnych efektów, bezwzględna kobieta postanowi iść o krok dalej. Skoro prawnik nie chce z nią być, zrobi z niego najgorszego tyrana i kłamcę! W tym celu w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" zaprosi do do rezydencji przyjaciół Kuzeya i naopowiada, że prawnik się nad nią znęca! Słowem nie wspomni, że to ona z matką doprowadzają do kolejnych tragedii, są niebezpieczne, winne zepchnięciu Hulyi z tarasu, jej powikłaniom po wypadku oraz wszystkiemu innemu! Bahar zagra ofiarę okrutnego męża...

Bahar zrobi z siebie ofiarę, a z Kuzeya tyrana

Bahar zaaranżuje spotkanie w domu, by pokazać przed przyjaciółmi prawnika, że to on jest winny rozpadowi małżeństwa. Obmyśli plan, który wdroży w życie. Kuzey faktycznie straci nerwy, kiedy zobaczy spęd w jego domu oraz jego kłamliwą żonę oszustkę, opowiadającą chore historie. Wtedy dojdzie do tego, na co liczy kobieta. Kuzey faktycznie straci nerwy, wybuchnie przy wszystkich i nie będzie mógł się powstrzymać od zrobienia afery. O to chodzi Bahar, by przyjaciele uwierzyli, że prawnik nie panuje nad sobą i emocjami. Jedna z zaproszonych kobiet zaoferuje Bahar pomoc prawną! Plan zacznie działać...

Jeden z przyjaciół stanie po stronie Kuzeya

Jeden z przyjaciół prawnika domyśli się, że w dziwnym zaproszeniu na śniadanie coś "nie gra". Stanie za kolegą i zauważy, że jego żona sprzedaje nieprawdziwe informacje.

– Nie zaprosiłeś nas tutaj, prawda? – zapyta Cemil, kolega Kuzeya.

– Nie – wyzna Kuzey. – Bahar i jej matka urządziły teatrzyk. Chciały zrobić ze mnie potwora, a z siebie święte ofiary - trafnie zinterpretuje fakty prawnik.

– Kuzey, nie nakręcaj się – spróbuje go uspokoić Cemil. – Odpuść. Nie warto.

– Sila wyjechała na wieś, a Bahar zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do rozwodu – powie Kuzey.

– Wiem, że to nie jest najlepszy moment… ale dziś rano byłem w szpitalu. Chciałem zobaczyć Hulyę.

– No i? – pyta Kuzey, spoglądając na niego pytająco. – Jest przecież pod opieką doktora Bircana.

– Właśnie o to chodzi. Rozmawiałem z nim. Nie ma o niczym pojęcia. Hulyi nie ma w szpitalu.

– Co? Mówisz, że Hulyi tam nie ma?

– Dokładnie tak. – przytaknie Cemil.

– Dobrze. Sprawdzę to sam. Dzięki, Cemilu. Porozmawiamy później.

Kuzey będzie już wiedział, że musi odnaleźć Silę z Hulyą.