Miłość i nadzieja, odcinek 328: Bahar uwiedzie Kuzeya? Przygotuje niespodziankę, by znów zdobyć męża - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 328 – czwartek, 13.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy Sila będzie próbowała wywieźć Hulyę z rezydencji, nagle przed domem pojawi się Kuzey. Spojrzy najpierw na siostrę, potem na Silę, a jego twarz złagodnieje. Powie jej, że już wkrótce wszystko się ułoży, że Bahar zgodziła się na rozwód, a on wreszcie uporządkuje swoje życie. Doda też, że gdy wszystko się skończy, nic ich już nie rozdzieli. W jego głosie zabrzmi szczerość i nadzieja, ale też cień niepokoju, jakby przeczuwał, że spokój nie nadejdzie tak łatwo. I będzie miał rację!

Bahar w 328 odcinku "Miłość i nadzieja" przygotuje romantyczną kolację. Uwiedzie Kuzeya?

Po wyjeździe Sili i Hulyi w domu zapanuje ciężka, przytłaczająca cisza. Bahar, pogrążona w rozpaczy, postanowi jeszcze raz zawalczyć o męża. Zamiast pogodzić się z porażką, przygotuje dla Kuzeya romantyczną kolację. Każdy szczegół dopracuje z obsesyjną dokładnością. Sama ubierze się w krótką, czarną sukienkę i wysokie szpilki. W lustrze przejrzy się kilka razy.

– Kuzey… – zacznie cicho Bahar, głosem miękkim i błagalnym. – Nie zrobiłam ci nic złego. Jedyne, co zrobiłam, to pokochałam cię z całego serca. Daj mi jeszcze jedną szansę. Nigdy cię nie oszukałam. Proszę, uwierz mi…

Kuzey nie da się nabrać na sztuczki Bahar w 328 odcinku "Miłość i nadzieja"

– Usiądź tam, gdzie siedziałaś! – rozkaże prawnik. Po chwili uderzy dłonią w stół. – Czy ty nigdy nie przestaniesz kłamać?! Jaką kobietą jesteś, Bahar?! Wyciągnie z teczki kartkę i rzuci ją przed nią.

– Skłamałaś, że dostałaś się na studia. Spójrz! Przeczytaj sama! (...) – Rozwiodę się z tobą – powie Kuzey twardo, jakby wydawał wyrok. – Rozwiodę się i poślubię Silę. Kocham ją bardziej niż kogokolwiek na tym świecie. Odwróci się i wyjdzie, nie oglądając się za siebie. Bahar nie tak wyobrażała sobie romantyczną chwilę przy wspólnym posiłku, do którego ostatecznie nie dojdzie.