Miłość i nadzieja, odcinek 327: Yildiz z Silą zastawią pułapkę na Bahar. Wreszcie zobaczy, kim jest siostra - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 327 – środa, 12.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Przełom nastąpi po tym, jak Hulya, siostra Kuzeya, odzyska mowę. Choć jej stan wciąż będzie poważny, kobieta zdoła wyszeptać kilka słów, które dadzą Sili do myślenia. Wkrótce potem znowu zapadnie w sen, co wyda się podejrzane. W 327 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjdzie na jaw, że Bahar dolewa do kroplówki środki nasenne, by uśpić Hulyę i uniemożliwić jej ujawnienie prawdy o tragedii sprzed miesięcy.

Yildiz i Sila na tropie działań Bahar

Yildiz i Sila będą stały przy łóżku w pokoju Hulyi. Sila, pochylona nad łóżkiem, pogładzi śpiącą kobietę po dłoni, wpatrując się w jej bladą twarz z bezradną troską.

– Siostro Hulyo… otwórz oczy. No dalej, proszę cię – wyszepcze drżącym głosem.

Nie będzie żadnej reakcji. Tylko jednostajny oddech i cichy dźwięk kroplówki.

– Sila, ten lek jest bardzo silny – powie Yildiz, przerywając ciszę. Jej ton będzie rzeczowy, ale w oczach pojawi się niepokój. – Sprawdziłam w Internecie. W zbyt dużej dawce może być nawet śmiertelny. Sila podniesie wzrok, przerażona.

– Gdyby jej tego nie podawały, może już by się obudziła… Co powinnyśmy teraz zrobić?

Yildiz przez chwilę pomilczy, jakby układała plan w głowie. W końcu się wyprostuje i powie stanowczo:

– Złapiemy je na gorącym uczynku. Poczekamy, aż Bahar i Cavidan przyjdą tu znowu. Gdy tylko spróbują podać Hulyi lekarstwo, ujawnimy się. Nie będą miały jak się wytłumaczyć.

W oczach Sili pojawi się cień determinacji, ale i bólu, bo przecież chodzi o jej własną siostrę. W tym samym czasie Cavidan wejdzie do sypialni ze spuszczoną głową, trzymając w dłoni teczkę z dokumentami rozwodowymi, które zostawił Kuzey. Poruszać się będzie powoli, jakby każdy krok ciążył jej coraz bardziej. Tuż za nią wejdzie Bahar, roztrzęsiona, z oczami pełnymi gniewu i rozpaczy.

Szybki plan Bahar i Cavidan, by nie dać się złapać

– I co teraz zrobisz, mamo? – wybuchnie, podchodząc bliżej. – Posłuchałam cię, zgodziłam się na rozwód, a on co mi zaoferował? Milion w gotówce i trzydzieści tysięcy alimentów! Co ja mam z tym zrobić? Ja nie chcę jego pieniędzy, ja chcę jego! Nie pozwolę, żeby Kuzey mnie opuścił!

Cavidan przymknie oczy, uciskając skronie.

– Nie doprowadzaj mnie do szału, Bahar. I tak ledwo nad tym wszystkim panuję. – Jej głos będzie drżał ze zmęczenia. – Wszystko się sypie, kiedy zaczynasz działać sama. To, co się dzieje, to efekt twoich decyzji.

Bahar postanowi działać ostrzej. Wie, że z małżeństwa za chwilę nic nie zostanie, a Hulya może ją dobić. Po cichu będzie wspinała się po schodach, ostrożnie stawiając stopy na skrzypiących stopniach. Serce będzie biło jej coraz szybciej. Już prawie dotrze do pokoju Hulyi, gdy nagle z korytarza dobędzie się męski głos.

– Bahar? Dokąd idziesz o tej porze? – zapyta Kuzey. Dziewczyna zamarznie na chwilę, po czym odwróci się z wymuszonym uśmiechem.

– Ja… chciałam tylko sprawdzić, czy z Hulyą wszystko w porządku.

Kuzey spojrzy na nią podejrzliwie.

– Ostatnio wyjątkowo dużo czasu spędzasz przy mojej siostrze - zasugeruje Kuzey, ale później Cavidan znów uratuje córkę z opałów. Sila nie da rady zdemaskować siostry. Będzie natomiast wiedziała, kim naprawdę jest!