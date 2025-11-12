Miłość i nadzieja, odcinek 327: Sila i Yildiz nakryją Bahar na usypianiu Hulyi! Usłyszą, jak chce ją zabić - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 327 - środa, 12.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Yildiz postanowią utwierdzić się w swoich podejrzeniach i sprawdzić, czy Bahar faktycznie usypia Hulyę! Tym bardziej, gdy odnajdą w jej rzeczach strzykawki i leki nasenne, a od Kuzeya dowiedzą się, że już coś zdążyła jej podać i na dodatek zrzucić winę na jego ukochaną. I wówczas dla gosposi wszystko stanie się jasne. Jednak postanowi w tym utwierdzić i Silę, która mimo dowodów wciąż nie będzie w stanie w to uwierzyć!

I stąd w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" obie zaczają się na Bahar w pokoju Hulyi! Sila i Yildiz ukryją się za drzwiami w momencie, gdy Bahar wejdzie do niego z kolejnym środkiem i strzykawką, którą jej poda, po wcześniejszych groźbach śmierci!

- Zginiesz! Umrzesz tu we śnie! Wiedźmo - zapowie jej Bahar, czym już zszokuje Silę i Ylidiz.

Sila i Yilidiz zaczają sie na zszokowaną Bahar w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale gdy w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wbije strzykawkę w kroplówkę Hulyi, to wściekła Sila już nie wytrzyma, wyjdzie z ukrycia i zacznie robić siostrze ostre wymówki! A w ślad za nią ruszy i Yildiz!

- Bahar, co robisz?! - wyrzuci jej rozżalona Sila, czym wtedy ją dopiero zszokuje!

Tym bardziej, iż w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nie będzie podejrzewać, że Sila i Yildiz ją śledzą! Dlatego w pierwszej chwili aż zastygnie w bezruchu. Ale gdy siostra zacznie się z nią awanturować, to od razu odzyska rezon.

- Dlaczego to robisz? - zapyta ją Sila.

- Zaczekaj... - poprosi ją Bahar.

- Daj mi to! - nakaże jej siostra, a gdy ona się nie zgodzi, to rzuci jej z wyrzutem - Jak mogłaś podawać cioci Hulyi środki nasenne?

- Miałam rację! To przez nią wciąż śpi - potwierdzi Yildiz.

- Odpowiedz, pytałam, dlaczego to robisz? - Sila nie odpuści.

Cavidan uratuje Bahar w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale wtedy w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ich krzyki usłyszy i Cavidan, która już wcześniej domyśli się, że Sila i Yildiz odkryły sekret Bahar! I wcale się nie pomyli.

- Miałam rację. Dowiedziały się o lekach - powie do siebie Cavidan.

Oczywiście, w 327 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila nie przestanie drążyć tematu, a Bahar wciąż nie będzie chciała ani jej nic powiedzieć, ani oddać leków! Do czasu aż na miejscu nie zjawi się także zaalarmowany Kuzey!

- Dlaczego? Daj mi to! - powtórzy Sila, co spotka się z kolejnym oporem Bahar i ponowną nieustępliwością jej siostry - Natychmiast mi to daj!

- Uspokój się na chwilę. Dlaczego na mnie krzyczysz? - oburzy się Bahar.

- Dlaczego? Jak mogłaś? Co to za lekarstwo? Czemu robisz to cioci Hulyi? - obsypie ją pytaniami.

- O co chodzi? - zapyta Kuzey.

- To tylko witaminy. Lekarz je przepisał na prośbę Kuzeya. Chciałam dać je cioci Hulyi - skłamie Bahar.

- Ona mówi prawdę. To witaminy. Co się stało? Dlaczego krzyczysz na Bahar? - potwierdzi Kuzey, nieświadomy tego, że w środku wcale nie ma samych witamin, gdyż wcześniej Cavidan doda do nich i środek nasenny.

- Nic się nie stało. Podałyśmy już witaminy. Krzyczałyśmy, bo nie chciałyśmy, żeby Bahar podawała je ponownie - stanie w jej obronie Yildiz, co Kuzey zrozumie i wyjdzie.

- Siostro, skąd ta złość? Co się dzieje? - zapyta ją tym razem bezczelnie Bahar, na co zrezygnowana Sila powie tylko - Nic.