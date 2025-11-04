Miłość i nadzieja, odcinek 325: Rozwód Bahar i Kuzeya! Wreszcie zgodzi się go zostawić - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 325 – poniedziałek, 10.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar znów zagra w brudną grę. Najpierw zagrozi, że odbierze sobie życie, jeśli mąż naprawdę zdecyduje się na rozwód. Jej słowa głęboko wstrząsną Silą i to tak bardzo, że dziewczyna nie przyjmie oświadczyn ukochanego, mimo że ten przygotuje dla niej wzruszającą niespodziankę nad jeziorem. Kuzey będzie zdruzgotany, ale nie przestanie wierzyć, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Tymczasem los znów połączy Kuzeya i Silę – choć tylko na chwilę.

Kuzey i Sila jeszcze się nie poddadzą

Kuzey i Sila staną na wzgórzu, trzymając w dłoniach dwa kolorowe balony z helem. W ich oczach odbije się popołudniowe słońce, a w sercach, ta sama, cicha prośba, by wszystkie przeszkody między nimi wreszcie zniknęły. Wypuszczą balony jednocześnie i będą patrzeć, jak wznoszą się coraz wyżej, aż znikną w błękicie nieba. Na krótką chwilę zapomną o bólu, kłamstwach i rozstaniach. Gdy jednak wrócą do domu, zrobią to osobno – każde wybierze inną drogę, by nikt nie domyślił się, że choć przez moment byli razem.

Bahar zgodzi się na rozwód, ale to tylko gra

Tego samego dnia Bahar, za namową Cavidan, powie Kuzeyowi, że zgadza się na rozwód. Matka przekona ją, że to jedyny sposób, by mężczyzna dostrzegł jej „prawdziwą wartość” i sam zrezygnował z zakończenia małżeństwa. Bahar zgodzi się, ale w głowie już będzie miała nowy plan – plan, który znów zburzy spokój wszystkich wokół!

W tym samym czasie Sila odwiedzi pokój Hulyi. Przy łóżku sparaliżowanej kobiety będzie siedziała Yildiz. Gdy tylko zobaczy Silę, uniesie głowę i lekko się uśmiechnie.

– Dobrze, że przyszłaś – powie cicho. – Musisz usłyszeć coś bardzo ważnego. Sila usiądzie obok, czując niepokój, który ścisnął jej serce.

– Bahar cię oszukuje – zacznie Yildiz poważnym tonem. – Słyszałam, jak rozmawiała z matką. Powiedziała jej, że jeśli Kuzey ją zostawi, to odbierze sobie życie. Mówiła to na tyle głośno, żebyś ty to usłyszała. To był teatr, Sila.

– Co takiego? – zapyta dziewczyna, a jej głos zadrży.

– Chciała, żebyś uwierzyła i odrzuciła oświadczyny Kuzeya – ciągnie Yildiz. – Wszystko zaplanowała.

Sila gwałtownie wstanie, z trudem łapiąc oddech.

– To niemożliwe… Bahar nie mogłaby…

– A jednak – przerwie jej Yildiz, również podnosząc się z krzesła. – Całe jej życie to jedno wielkie kłamstwo. Nawet się z ciebie śmiała. Powiedziała: „Ta głupia Sila uwierzy we wszystko, co jej powiem.”

– Nie odrzuciłam Kuzeya, bo jestem głupia – powie z mocą. – Zrobiłam to, bo wierzyłam, że tak trzeba.

– Sumienie? – Yildiz potrząśnie głową. – Bahar właśnie powiedziała Kuzeyowi, że zgadza się na rozwód. Że podpisze papiery, gdy tylko je przyniesie. Ona się nie poświęca, Sila. Ona tylko gra, jak zawsze.

Sila nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy. Łzy popłyną jej po policzkach.

– Nie wiem, co robić… – szepnie.

– A ty? – Yildiz spojrzy jej prosto w oczy. – Ty pokochałaś go pierwsza. Bahar wiedziała o tym i mimo to ci go zabrała. To nie siostra, Sila. To potwór, który myśli tylko o sobie!

Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw?

Sila po tej rozmowie zrozumie, że całe życie była ofiarą kłamstw i manipulacji Bahar. W 325 odcinku „Miłość i nadzieja” prawda wreszcie zacznie się przebijać na powierzchnię, ale to dopiero początek. Bahar, choć zgodzi się na rozwód, nie zamierza tak łatwo odpuścić. Wkrótce znów rozpęta burzę, która może na zawsze zniszczyć spokój wszystkich wokół.