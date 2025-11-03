Miłość i nadzieja, odcinek 324: Groźby Bahar przerwą zaręczyny Sili i Kuzeya. Znów przeszkodzi siostrze - ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 324 – sobota, 8.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 324 odcinku „Miłość i nadzieja” nie będzie chciał dłużej czekać na rozwód z Bahar. Postanowi wszystko zakończyć i wreszcie oświadczyć się kobiecie, którą naprawdę kocha. Zanim jednak to zrobi, uprzedzi Bahar, że ich małżeństwo dobiegło końca. Nie zważając na jej łzy, przygotuje dla Sili romantyczną altanę nad brzegiem jeziora, ozdobioną kwiatami, z pięknie nakrytym stołem i pierścionkiem w czerwonym pudełku. Sila nie będzie potrafiła ukryć wzruszenia, gdy zobaczy ukochanego. Jednak chwilę później wspomnienie słów Bahar odbierze jej odwagę.

Bahar zagrozi, że odbierze sobie życie w 324 odcinku „Miłość i nadzieja”

Jeszcze zanim dojdzie do zaręczyn, Bahar wpadnie w desperację. Nie będzie chciała pogodzić się z tym, że Kuzey naprawdę ją zostawił. W rozmowie z Cavidan wybuchnie płaczem i zacznie błagać matkę, by coś zrobiła.

- Mamo, jeśli on się ze mną rozwiedzie, zabiję się! – krzyknie Bahar drżącym głosem. – Nie pozwolę, żeby Sila mi go zabrała!

Cavidan spróbuje ją uspokoić, lecz bez skutku. Bahar będzie nieugięta, a jej groźby trafią do uszu Sili, która usłyszy fragment rozmowy i uzna, że siostra naprawdę zamierza się zabić. Gdy więc Kuzey poprosi ją o rękę, Sila cofnie się w ostatniej chwili.

Sila nie przyjmie oświadczyn Kuzeya przez Bahar

- Nie mogę, Kuzeyu... nie mogę – powie przez łzy, a jego romantyczny plan runie w jednej chwili.

Wkrótce jednak okaże się, że Bahar od początku wszystko zaplanowała. W 324 odcinku „Miłość i nadzieja” Yildiz, niosąc pranie korytarzem, przypadkiem usłyszy rozmowę w sypialni Bahar i Kuzeya. Kiedy zbliży się do drzwi, dotrą do niej przytłumione głosy.

- Mamo, powiedziałam, że się zabiję tylko po to, żeby oszukać Silę – oznajmi Bahar chłodnym tonem. – Jak mogłaś pomyśleć, że naprawdę to zrobię?

Cavidan odpowie z dumą i satysfakcją. - Naprawdę dobrze to zagrałaś, Bahar. Nawet ja się nabrałam. Sila nie miałaby dla ciebie ani odrobiny litości, gdyby znała prawdę.

Yildiz zamarznie za drzwiami, wstrzymując oddech. Dopiero teraz zrozumie, że cała rozpacz Bahar była kolejnym kłamstwem, które znów zburzyło szczęście Sili i Kuzeya.